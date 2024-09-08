蘇煥智：不推兩輪制投票 民進黨持續執政

蘇煥智。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月8日電（記者 黃筱筠）前台北市長柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利、收賄等罪，第二度召開羈押庭裁定羈押禁見。前民進黨籍台南縣長蘇煥智接受中評社訪問表示，這會重挫民眾黨，民眾黨“立委”可能也擔心自己出事，後續在野監督力量會減弱。他建議，現在藍白陣營在野黨在“國會”過半多數，應該積極推動比照法國兩輪制投票，如果不趁此時修法，只要大選時藍白分裂，民進黨將持續執政。



兩輪選舉制又稱兩輪投票制、兩輪決選制（Run-off election），指選舉無法一次選出結果時，採用兩輪投票的選舉制度。



蘇煥智在2018年以前是民進黨籍，曾擔任民進黨籍“立委”，在2001年到2010年間擔任台南縣長，台南縣市合併改為“直轄市”後，由賴清德擔任台南市長。蘇煥智2018年3月宣布退出民進黨，並在2019年成立台灣維新黨。台灣維新黨已於今年3月召開第2屆第3次黨員大會決議解散。



柯文哲案子發展對於未來台灣政治影響，藍白合作是否更加緊密？賴清德執政朝野對立更加嚴重？



蘇煥智表示，民眾黨太個人性政黨，柯文哲因素拿掉之後民眾黨還剩什麼？過去兩大黨都爛，認為柯文哲是清新候選人，但現在柯文哲案子也重挫形象、聲望。國民黨與民眾黨現在“國會”席次過半，應該要推動修法採取絕對多數兩輪制選舉。藍白分裂在大選不可能勝選，但只要進入前兩位再進行第二輪選舉，第二名與第三名就會整合，藍白就會合作，就有機會擊敗民進黨。

