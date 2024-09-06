日媒專訪　柯文哲批賴清德壓制反對派

民眾黨主席柯文哲遭裁定羈押禁見。（中評社 資料照） 中評社台北9月6日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城弊案，5日遭台北地院裁定羈押禁見。在收押前一天，柯文哲4日接受日媒《日經新聞》專訪時，指責政府試圖壓制反對派，誓言將努力爭取民眾黨的生存和發展，並激烈批評法律體系和媒體，指責他們聽命於賴清德的民進黨。



《日經亞洲》5日刊出柯文哲獨家專訪報導指出，這位65歲醫生轉型政治家在4日晚上於他的辦公室接受訪問。柯文哲說，“我最失望的是，台灣花了30年推翻國民黨的黨國體制，卻發現……（大部分）的司法和媒體成為政府的政治工具。”談到民眾黨競選資金醜聞時，他承認“我們不敢說自己絕對沒有錯”，但抱怨“媒體炒作”已經放大了錯誤。



柯文哲也對北檢對他的搜索、羈押訊問表達不滿，他說，當局過度行為，闖入台灣民眾黨“試圖查看其他案件”，並表示這次調查違反了“台灣的政黨政治精神”。



柯文哲表示，“我是一個主要政黨的主席。檢方闖入政黨總部和我的住所，搜索我們的手機和硬碟，並對我進行詢問。如果美國民主黨政府闖入共和黨總部，帶走電腦和保存的信息，並用這些信息檢查每一個行為是否合法，這樣看起來會怎樣？”

