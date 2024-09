蔣萬安訪紐約城市規劃局　交流住房政策

台北市長蔣萬安一行拜訪紐約城市規劃局。(照片:台北市政府提供) 中評社台北9月6日電/中國國民黨籍台北市長蔣萬安4日啟程訪美,首站造訪紐約城市規劃局(Department of City Planning, DCP),由該局執行長伊迪絲‧許陳(Edith Hsu-Chen)等詳細介紹紐約目前“City of Yes”市政願景下的住房政策,並以台北“安全之都”的市政願景與紐約方進行深度交流。



紐約城市規劃局作為紐約市都市規劃的主管機關,負責該市的土地使用與環境審查、計劃與政策發展。有著台裔身份、在台北出生的伊迪絲‧許陳開場親切地以中文歡迎蔣萬安率領的訪團,並與局內兩位主管一同詳盡地簡報了紐約市“City of Yes”計劃的背景與措施。她提到當前紐約出租房空屋率僅1.41%,是1968年以來的最低數字,顯示了房屋短缺的嚴重性,這不僅造成租金上漲、市民房租負擔更重,也連帶影響弱勢族群權益、城市住房品質及產業經濟。



面對動搖城市的關鍵挑戰,紐約目前大刀闊斧提出全方位的土地使用分區鬆綁,希望有效且快速增加大量住房供給。紐約城市規劃局介紹到,他們以不同分區進行對應的土地使用法規鬆綁,在低密度開發區推動重新合法化商業區2~4樓可作住宅、推動大眾運輸導向的開發(TOD)、開放獨棟住宅增加居住單元;中高密度區域則透過政府補助與稅收減免,推動“普惠可負擔住房政策”(Universal Affordability Preference),參與計劃的住宅能增加20%的住房空間,並由法規規定、專責機構追蹤確保房租的是否符合普惠可負擔性。



台北市政府表示,會談交流中,紐約方對於台北房價所得比高、但有85%市民擁有住宅感到意外,蔣萬安與都發局副局長簡瑟芳也向紐約城市規劃局官員分享,台北邁向大都更時代、推動降溫城市的經驗,從都市規劃因應人口老化、住宅屋齡老化、氣候變遷加劇的熱島效應,增進台北的安全韌性並邁向2050淨零碳排目標。