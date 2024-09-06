台中首辦F1表演賽　盧秀燕派千名警力維安

台中舉辦F1賽車展演，現場將部署維安特勤小組。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月6日電（記者 方敬為）國際級“Red Bull Showrun F1賽車展演”今年9月28日將首度登台，並在台中市政路封街飆速，中國國民黨籍市長盧秀燕指揮跨局處全力規劃，今天親自場勘，除了關心場地配置外，也要求現場維安，盧秀燕表示，這是台中首次舉辦國際級F1表演賽，也是2024亞洲唯一，維安尤其重要，將投入1500名警力加強反恐、防竊、防踩踏等工作，務必盡善盡美。



Red Bull Showrun Taichung將於28日在台中市政路登場，此為台灣首次舉辦封街賽車展演更是今年“亞洲唯一”，3萬張門票一開賣便秒殺。為提升賽事安全性及帶給大家更好的賽車饗宴，台中市政府全府動起來，盧秀燕6日前往勘查活動整備與場地配置情形，竭力打造最優質的展演現場，歡迎來自世界各地的遊客前來台中，近距離觀賞冠軍賽車級別展演。



盧秀燕主持場勘，要求運動局、交通局、建設局、警察局代表輪流簡報各單位負責的規劃情形。她表示，這是台中首次舉辦國際級F1表演賽，市府格外重視，包括所有的安全防護以及相關準備工作，是台中市近幾年以來最嚴格的一次，畢竟F1賽車是極限運動，所以做好車手及觀眾的安全把關非常重要。

