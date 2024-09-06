柯妻送台灣人400年史精裝版　看守所退回

史明所撰《台灣人四百年史》。（照片：誠品線上網站） 中評社台北9月6日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利弊案，台北地院5日依涉貪污治罪條例裁定羈押禁見，已送往土城看守所。柯文哲在押2個月，今天是第一天，因想看2本書《台灣人四百年史》、《百年追求：台灣民主運動的故事》，請妻子陳佩琪送來，但《台灣人四百年史》一書因精裝版太厚了，遭土城看守所退回，必須再換本平裝版、薄一點的。



陳佩琪今日上午在民眾黨籍“立委”黃珊珊、黨發言人戴于文等黨工陪同下，到土城看守所送物資給柯文哲。其中柯文哲指名想看2本書，一本是已故的“台獨”左派重要領導人史明所撰《台灣人四百年史》；第二本是陳翠蓮、吳乃德、胡慧玲所著《百年追求：台灣民主運動的故事》。



但陳佩琪到接見室申請將物資轉交給土城看守所方人員時，其中《台灣人四百年史》遭拒退回。



戴于文隨後受訪表示，這次陳佩琪帶的東西，其實很多都是在土城看守所現場購買，包括枕頭、涼蓆都是這邊買的，應該都沒被退。唯一可能有爭議的是《台灣人四百年史》被退，因這本書是精裝版，書皮比較厚一點，所方說要換成簡裝的。為何要送精裝版給柯？因這本書當初是史明老師親自送給柯文哲的。



戴于文還說，看今、明天，柯文哲還有沒有其他需要，他們會再送相關物品。而律師都會繼續與柯文哲討論司法後續，若有進一步消息會再跟大家宣布。



戴于文也強調，柯文哲偏向吃素，陳佩琪準備了2盤青菜、1盤滷味，照正常程序請所方人員轉送。柯文哲很隨和，帶什麼來給他吃、他就吃什麼。柯本來有點感冒，但現在身體狀況目前應該還好。



當陳佩琪、黃珊珊、戴于文離開土城看守所接見室時，有身障的柯黑當街痛罵“柯文哲活該被關、報應！”陳佩琪等人逕行上車離去。另外也有騎機車的男子呼嘯而過時大喊“土城的選擇、柯文哲！”還有2位母女、中年、年輕人到接見室門口，語帶揶揄地對員警說“我可以順便來看柯文哲嗎？”員警則說“不行哦！禁見。”母女便哈哈大笑。