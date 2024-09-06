媒體報導兒少性暴力指引　藍委批保護加害者

藍委王鴻薇（中）和台北市藍議員闕枚莎（左）召開記者會，台北市社會局兒少科科長吳亞凡出席。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月6日電（記者 俞敦平)針對“衛福部”發布的媒體報導兒少性暴力指引，中國國民黨“立委”王鴻薇及台北市議員闕枚莎今日召開記者會，批評指引條文存在矛盾，地方政府與媒體無所適從。兩人強調，新指引不僅未能有效保護兒少，反而有庇護加害者的嫌疑，導致未來更多受害者無法得到應有的保障。



中國國民黨籍“立委”王鴻薇和台北市議員闕枚莎6日於台北市議會召開“重批‘衛福部′媒體報導兒少及性暴力事件指引！讓媒體、地方無所適從！”記者會。王鴻薇、闕枚莎和台北市社會局兒少科科長吳亞凡出席。



王鴻薇指出，近年來兒少事件頻發，特別是台北市某幼兒園教保員長期性侵幼兒的事件，由於兒少法對媒體揭露加害者資訊的限制，導致該惡行未能及時曝光。她認為，“衛福部”最新發布的指引雖試圖解決此類問題，卻在實施上出現諸多矛盾，讓地方政府及媒體無法遵循。這次記者會的目的是討論指引中的衝突與可行性問題，希望“衛福部”能夠提出更具體的解決方案。



闕枚莎則補充說明，指引中對於何時可以揭露加害者身份資訊的條文存在矛盾。例如，指引第四點規定不得揭露加害者的相關資訊，然而第五點卻又允許揭露加害者的現行服務單位。這樣的規定不僅讓媒體在報導時陷入困境，也加劇了新聞報導的寒蟬效應，媒體往往擔心被罰而選擇不報導。



王鴻薇還強調，根據兒少法第69條，媒體因報導不當遭罰的案件在2022年高達21件，雖然2023年僅5件，但這顯示出媒體的自我審查趨於嚴格，影響新聞自由。尤其是針對兒少事件的報導，媒體為避免法律責任，對於揭露加害者資訊的猶豫更加明顯。



台北市社會局兒少科科長吳亞凡則表示，地方政府在執行新指引時，面臨實際操作上的困難。特別是關於如何審查報導是否符合公益性及加害者資訊揭露的標準，缺乏具體的審議機制，導致地方主管機關在實務上難以操作。他呼籲中央應制定更明確的原則，讓各地政府能有依據執行。