王鴻薇：柯文哲案　司法偵查不公開成笑話

藍委王鴻薇。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月6日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉嫌圖利罪被羈押，引發了外界對司法公平性的廣泛質疑。中國國民黨籍“立委”王鴻薇6日受訪時，嚴厲批評司法體系，並指出柯文哲的羈押過程中，偵查不公開的原則幾乎蕩然無存。媒體接連報導的各種消息，令人懷疑司法調查的公信力，讓偵查不公開在柯文哲的案件上成為一個“笑話”。



王鴻薇質疑，檢方提出的指控是否基於足夠的證據，尤其是關於柯文哲刪除手機訊息的行為，是否能直接定義為湮滅證據。她認為，檢方應根據具體的證據，來確定柯文哲是否有犯罪行為，而非僅憑刪除訊息這樣的動作做出武斷結論。



她提到，此案中媒體大量報導的一些細節，後來事實證明是錯誤的。例如，之前傳出涉案的台北市都委會執行秘書邵琇珮“潛逃”的消息，最後證實她只是請假離開，但已被過度渲染。王鴻薇對此表示，這樣的誤導性報導損害了案件的公平性。



柯文哲的羈押涉及圖利罪的指控。王鴻薇表示，這樣的案件雖然在司法上不罕見，但直接羈押且不准交保的做法相當罕見。與國民黨籍新竹縣縣長楊文科、宜蘭縣縣長林姿妙等類似案件中的交保處理形成強烈對比。檢方是否在這些案件中保持一致標準，值得外界關注。