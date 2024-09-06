學姐黃瀞瑩批蔣萬安市府　隨綠政治追殺柯

民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月6日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利弊案，5日遭台北地院裁定羈押禁見。蔣市府同日發出聲明指出，市府查看京華城辦理過程，符合都市計劃法之程序，惟是否適法將尊重法院判定。民眾黨台北市議員黃瀞瑩6日批評，不應隨民進黨對柯文哲的政治追殺而起舞！



黃瀞瑩在記者會上，聽到媒體提問蔣市府對京華城的聲明，立刻拿起麥克風說，這部分她來回答，蔣市府在今年1月都發局其實就已有新聞稿表達立場，“認定20%容積獎勵合法”，行政程序處分的合法性，不應該隨民進黨對柯文哲的政治追殺而起舞。



台灣民眾黨6日上午8點黨內召開擴大會議，上午10點半召開“對抗綠色黨國 民眾全國開講”記者會，包括民眾黨緊急應變小組共同召集人黃國昌、李偉華、“立委”吳春城、林國成、麥玉珍、台北市議員黃瀞瑩、新竹市議員李國璋、台中市議員江和樹、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡等人。民眾黨也宣布，將動員全體黨公職，全台各地舉辦開講，第一站將在8日晚上6點半在“立法院”群賢樓前。



北檢偵辦京華城容積獎勵案，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲雖一度獲北院裁定“無保請回”，但目前柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭羈押禁見，台北市都委會執行秘書邵琇珮9月3日復訊後請回，並限制住居及出境出海。