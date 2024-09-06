律師探視柯文哲　媒體追問何時抗告

柯文哲的律師鄭深元抵達土城看守所，大批媒體上前採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月6日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案，5日遭台北地院裁定羈押禁見並送往土城看守所。柯文哲預計被押2個月，今天是第一日，柯的委任辯護律師鄭深元一大早就來準備律見柯文哲。對於何時將提出抗告？鄭深元說，等另2名律師都律見完後再統一發表。



鄭深元一早8點15分就抵達土城看守所，媒體追問“是來與柯文哲研究談抗告的嗎？”鄭深元僅說，衹有律見，先律見好不好？這裡是看守所，律見完再談。鄭遂逕入所內。



而依照所方規定能律見的時間有2場次，一為上午9點到11點、其次為下午2點到4點。鄭深元上午10點多再出來時，記者追問研究好要抗告了嗎？鄭深元說，等另2位律師都完全律見完後，會再有統一發表說法，謝謝大家。鄭深元隨即再次進入接見室，正式要律見柯文哲。



柯文哲的辯護律師團有3人，有前台北黑金專組檢察官、前特偵組檢察官鄭深元，巨曜法律事務所主持律師陸正義，還有曾任北檢檢察官、嘉義地院法官的“光頭律師”蕭奕弘。



此外，昨天柯文哲遭押，威京集團主席沈慶京昨午則傳出身體不適、突然送醫。據瞭解，沈慶京經送醫檢查後已無大礙，昨天傍晚已押回台北看守所。由於全案涉及權貴犯罪，圖利金額逾250億元，為防在押被告串證，相關單位已做好必要準備。



沈慶京昨午向監所反應身體不適，土城看守所方相當謹慎，立即緊急將他送往署立新莊聯合醫院，並安排他接受電腦斷層檢查，經醫院檢查無大礙後，已將沈送回北所續押。所方表示，沈慶京經醫師評估有外出就醫需求，已於昨日下午戒護回所。



另外關於土城看守所的一般接見（非羈押禁見者）時間，是平日上午8點到11點、下午1點到4點，周末休息，但每個月第一個禮拜天可以接見。所方規定，接見時，先在家屬等候區申請等叫號，務必將手機關機，登記窗口，將手機、通訊設備、包包等個人隨身物品放置於置物櫃。