中評觀察：黑悟空挑戰美國的全球文化霸權

黑神話悟空造型。(圖片：遊戲科學) 中評社台北9月8日電(記者 俞敦平)近期單機電玩遊戲《黑神話：悟空》發行大獲成功，象徵著中國大陸在全球文化輸出上的突破，並成為中美文化戰爭的新前線。隨著這款以《西遊記》為基礎的3A大作在國際市場上贏得廣泛關注，它展現了中國遊戲產業的實力與文化軟實力的提升，挑戰了美國長期以來的全球文化霸權。這場文化角力不僅延續了TikTok崛起後的文化競爭，更預示著遊戲產業將成為未來全球文化戰爭的重要戰場。



《黑神話：悟空》這款中國大陸開發的3A級遊戲成功問世，國際遊戲產業正在見證一場新文化戰的爆發。這場戰爭不僅僅是遊戲市場的競爭，而是中美兩國之間文化影響力的角力。中國通過《黑神話：悟空》展示了其強大的文化輸出潛力，並對美國長期主導的全球文化影響力發起了挑戰。



外媒的批評與反應



自《黑神話：悟空》曝光以來，外國媒體對其的批評聲音不絕於耳。從發售前的“仇女”指控到發售後主流媒體如IGN、Game Rant等對其給予的低評分，這款遊戲在國際市場上引發了巨大爭議。2024年8月30日，Inverse網站發表了一篇文章，將《黑悟空》的成功歸因於中國大陸玩家的愛國情懷，並指控該遊戲被用作反對“覺醒文化”的工具。這些指控不僅忽視了遊戲本身的技術成就，更暴露了西方媒體在面對中國文化崛起時的焦慮。與此同時，許多國際遊戲評論家和玩家對《黑神話：悟空》給予了極高的評價。著名的美國電玩YouTuber Asmongold（擁有282萬訂閱者）甚至將其評為“年度最佳遊戲”，這也進一步凸顯了主流媒體與玩家社群之間的評價落差。

