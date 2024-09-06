法警問要不要把手銬包起來？柯坦蕩說不用

土城看守所有警備車出入。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月6日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案，台北地院5日依涉貪污治罪條例裁定羈押禁見，晚間6點多送往土城看守所。根據法務部《監獄行刑法》規定，凡進入矯正機關的收容人，都要先被全身，包括生殖器、肛門私處，查探是否藏匿違禁品。據瞭解柯文哲住的是3人房，但相關收容編號、房號、室友、柯文哲的情緒飲食等，所方表示涉及個人隱私都不透露。



據瞭解，柯文哲昨晚被宣羈押禁見後，在台北地檢署拘留室等著上囚車時，衹有要求法警“出車前告訴我一聲，我要上廁所”。法警貼心問他要不要用衣物將手銬遮起來？很多媒體會拍，柯文哲僅淡淡回“沒關係，不用”。柯便神情落寞發呆，不發一語等候上囚車。另外隨身攜到的黑色包包內，有裝滿柯平時要用的藥。



台北看守所表示，有關柯文哲的收容編號、舍房、同房室友及收容情形將全部不公開，以防外界議論或造成任何政治效應擴散。但可以確定的是柯文哲遭羈押是住在3人房，台北看所守副所長陳啟森仍不透露身分，至於室友是哪一類犯嫌？陳啟森也說“無法說明”，因個人資料保護法，不對外公布。



根據法務部《監獄行刑法》第12條規定，凡進入矯正機關的收容人，檢查時應注意其隱蔽性，不得多人同時脫光衣服一起受檢，或在眾人面前脫光衣服檢查，並嚴禁雜役在場。全身檢查是避免毒品等違禁物品流入，並檢查其脫下之衣褲，應注意領、袖、襟袋及騎縫等處。



依法檢查身體的順序由上而下，包括頭髮、耳朵耳洞、嘴巴舌頭、四肢、手指、腋下；另檢查生殖器，包皮包覆者應由其拉開，並檢查是否入珠或其他異樣；檢查肛門，身體向後轉，由其雙手將臀部拉開，用力咳嗽，於其肛門伸縮時，查探是否藏匿物品；檢查腳底。7步驟做完後穿回衣物。



土城看守所內的禁見舍房，有加設鐵柵欄門予以區隔，柯文哲的3人房舍每房面積4.42坪，含浴廁0.85坪。據瞭解入房後毫無隱私，不能與同案被告同間或隔壁間，因此不會與京華城涉案人威京集團主席沈慶京、前台北市副市長彭振聲鄰近。舍房裡裝有旋轉吊扇、排風扇或其他設備，以促進通風，就是沒有冷氣。