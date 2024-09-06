綠委王世堅下午也要來給柯P送菜

北所接見室內的葷素菜，以及明訂的標準告示。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月6日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案，台北地院5日依涉貪污治罪條例裁定羈押禁見，送往位在新北市土城區的台北看守所（簡稱北所）。北所會客菜豐盛，周邊攤販也熱賣，柯文哲的伙食菜單也不錯，今日上午有妻子陳佩琪送來2盤青菜、1盤滷味加菜。民進黨籍“立委”王世堅傍晚5點半也會來北所給柯加菜，送雞鴨飯便當（羈押諧音）、起酥蛋糕（起訴諧音）。



柯文哲5日晚間6點33分被台北地檢署的囚車載抵土城看守所。由於已過晚餐時刻，柯文哲衹有飯糰、麵包可選用。錯過了三杯雞、紅燒魚丸、炒地瓜葉、小魚味噌湯。



柯文哲今日早餐為銀絲卷、奶茶，午餐為黑胡椒豬肉、炸魚、海帶芽蛋花湯，晚餐則還沒公布。



陳佩琪早上10點帶了2盤青菜、1盤滷味來給柯文哲加菜，她說這是柯文哲喜歡吃的。記者追問有沒有帶柯文哲喜歡吃的花生米？或是手掌使用的小型電風扇？民眾黨發言人戴于文代為回應“沒有耶，電風扇要看北所的規定。”



王世堅在柯文哲被聲押前，曾說過若柯文哲進土城看守所，他會帶雞鴨飯便當給柯。王世堅今日在媒體聯訪時再說會帶東西去看柯文哲。他稍早也回應中評社，他趕快處理完下午的事，再趕傍晚5點半到土城送便當、外加起酥蛋糕。至於接見室時間只到下午4點，王世堅說他昨天有與看守所聯繫了。



土城看守所表示，依照規定，家屬可寄錢給收容人，寄錢數目無上限，收容人收押期間每天可花300元新台幣於所內自行購買生活用品；而家屬可於看守所接見室福利社購買生活用品給收容人，每次上限2000元。會客菜則每日限量2公斤內。



不過有被押前科的網紅Toyz劉偉健曾說，看守所為了健康，很多菜都沒有味道，白飯也是黏在一起。至於會客菜的部分，被告最怕一種組合，就是同時出現香腸、雞跟鴨，象徵“延長羈押”。



北所內有門市部、還有販售泡麵、飲料、零嘴等糧食，以及飲料自動販賣機。北所外也有2家路邊攤，現賣包裝好的會客菜，菜式豐富、應有盡有。許多民眾也都大包小包帶雞排、炸雞、飯菜等食物，準備轉送給親屬收容人。