柯遭押最長4個月　民眾黨：不會有代理主席

民眾黨中央緊急應變小組共同召集人黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月6日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，5日遭台北地院裁定羈押禁見，依照規定偵查中羈押不得逾2月，並得延長羈押1次。民眾黨中央緊急應變小組共同召集人、“立委”黃國昌6日強調，現階段不會有代理黨主席的問題。



黃國昌說，今天的擴大會議決議是，中央緊急應變小組持續運作，民眾黨務由秘書長周榆修負責正常推動，不會受到任何影響。



柯文哲曾於8月29日因政治獻金風暴請假黨主席一職3個月，民眾黨中評會主委李偉華也多次對外強調，柯文哲現在是請假的狀態，不會有代理黨主席的問題。據黨內不具名人士透露，柯文哲是很能忍耐的一個人，台北看守所的環境不至於會對柯造成心理上的打擊，柯被押前心智非常堅定。



台灣民眾黨6日上午8點黨內召開擴大會議，上午10點半召開“對抗綠色黨國 民眾全國開講”記者會，包括民眾黨緊急應變小組共同召集人黃國昌、李偉華、“立委”吳春城、林國成、麥玉珍、台北市議員黃瀞瑩、新竹市議員李國璋、台中市議員江和樹、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡等人。民眾黨也宣布，將動員全體黨公職，全台各地舉辦開講，第一站將在8日晚上6點半在“立法院”群賢樓前。