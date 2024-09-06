中評鏡頭：土城看守所威名遠播　名人第一所

土城看守所。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月6日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案，台北地院5日依涉貪污治罪條例裁定羈押禁見，當晚即被送往土城看守所。而這間位在新北市土城區的“法務部”矯正署台北看守所（簡稱北所），威名遠播，因押過陳水扁、前“國安會秘書長”邱義仁、藝人胡瓜、死刑犯鄭捷等，各界名人包羅萬象，因此有天下第一所之稱。



土城看守所負責羈押台北地方法院、新北地院、士林地院、台灣高等法院管轄的刑事案件被告羈押處所，所內並附設毒品勒戒所，收容被告及死刑犯人數為全台最多。



土城看守所的前身為“台灣台北地方法院看守所”，於1952年與台北監獄分立，1980年7月因應審檢分隸而改為“台灣台北看守所”，並從“司法院”改為隸屬“法務部”。看守所原設立於台北市愛國東路1號，但因逐漸被市區包圍，腹地不足，故自1975年遷至土城。



土城看守所位於新北市土城區立德路2號，面積達7.8公頃，加上隔壁的女子看守所，面積超過10公頃，有336名工作人員，年度預算3億多元新台幣，現任所長為劉明彰。



曾拘留過的政商名流有已故的《自由時代周刊》總編輯鄭南榕、前台北市長參選人柯賜海、前中華開發董事長劉泰英、陳水扁、扁婿趙建銘、邱義仁、前東森集團董事長王令麟、前“調查局長”葉盛茂、前“內政部長”余政憲、前“總統府”副秘書長馬永成、前“行政院秘書長”林益世、前“立委”蔡正元、中國國民黨籍台北市議員陳重文、柯文哲、前台北市副市長彭振聲。



演藝、體育界人士多為毒品勒戒犯，曾拘留過包括藝人蕭淑慎、庹宗康、屈中恆、戎祥、洪其德、祝釩剛、胡瓜、蘇永康等。已執行的死刑受刑人有劉煥榮、陳進興、鄭捷、翁仁賢等。

