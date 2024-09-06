柯遭收押　林國成：柯家團結面對新黨國打壓

民眾黨委員林國成接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月6日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，5日遭台北地院裁定羈押禁見。柯文哲在2日、4日晚間都曾到醫院探望剛動完手術的爸爸柯承發。民眾黨“立委”林國成6日透露，柯爸的身體狀況非常不理想，又遇到柯文哲遭司法打壓，可說是雙重打擊，如何心情能平靜下來？但可以確定的是，柯家上下團結一致，來面對無情的新“黨國”打壓。



林國成表示，柯媽媽何瑞英面對兒子柯文哲遭到綠色新“黨國”的司法打壓、蓄意入人於罪，確實心中有很多不平，但柯家很堅強，當然要面對、抗拒。呼籲民眾黨支持者、所有台灣人民都要站出來，今天綠政府辦柯文哲，明天可能就是要辦你，今天你不站出來，明天受害的是你。司法打壓不是先進國家的做法，同樣的事證，竟然有辦法今天無保請回、明天羈押禁見，這就是司法不公的標準，害死台灣老百姓。



台灣民眾黨6日上午8點黨內召開擴大會議，上午10點半召開“對抗綠色黨國 民眾全國開講”記者會，包括民眾黨緊急應變小組共同召集人黃國昌、李偉華、“立委”吳春城、林國成、麥玉珍、台北市議員黃瀞瑩、新竹市議員李國璋、台中市議員江和樹、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡等人。民眾黨也宣布，將動員全體黨公職，全台各地舉辦開講，第一站將在8日晚上6點半在“立法院”群賢樓前。



北檢偵辦京華城容積獎勵案，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲雖一度獲北院裁定“無保請回”，但目前柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭羈押禁見，台北市都委會執行秘書邵琇珮9月3日復訊後請回，並限制住居及出境出海。