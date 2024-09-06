柯文哲遭收押禁見　張善政：尊重司法

張善政接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月6日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案，5日遭台北地院裁定羈押禁見，當晚即送進台北看守所。中國國民黨籍桃園市長張善政今日出席活動受訪時，對此案只簡單回應“尊重司法”4個字。



另外對於桃園市觀光好感度在六都墊底一事，張則強調，這是歷史共業，他和市府同仁正在努力之中。



張善政今日出席“憲光二村眷村文化園區開館記者會”，包括國民黨籍“立委”牛煦庭、國民黨籍桃園市議員孫韻璇、民進黨籍桃園市議員陳雅倫和李宗豪、桃市府文化局長邱正生、龜山區長張嘉平、前憲指部指揮官中將周廣齊、憲兵205指揮部指揮官上校潘誌宏、憲兵指揮部指揮官鄭禎祥和財團法人榮民榮眷基金會秘書長李世國等人都到場與會。



張善政在會後接受媒體聯訪時，針對柯文哲遭收押禁見一事，僅簡單回應“尊重司法”4個字，未再表示其他意見。



媒體詢問，對於桃園市觀光好感度在六都墊底一事，張善政強調，桃園市的觀光好感度已經墊底很多年，不是一天的事情，要把它從墊底拉上來需要時間，不是一天就可以做到的，他和市府同仁都非常努力，大家可以看到像今天憲光二村眷村文化園區開館就是個例子，這是過去多年的歷史共業，他和市府同仁正在努力之中。