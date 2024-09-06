陸學術團訪台遭卡　羅文嘉回應

海基會秘書長羅文嘉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月6日電（記者 鄭羿菲）近期有兩岸學術交流團原訂來台卻遭卡關，海基會秘書長羅文嘉6日表示，有意義的交流是讓不同的人聽見彼此的聲音，若衹有一種聲音，那就是唱和或附和，非有意義的交流。



《聯合報》報導，兩岸冰凍後首波學術交流團卻有“技術性卡關”現象，廈門大學台灣研究院學者團原訂昨天來台、另一團廈大校長團原訂9月8日來台，卻在出訪前夕被通知專案申請尚未審查通過順延。



羅文嘉說，他有看到相關報導，政府是一體的，雖然政府單位也許會有不同視角，但都有相同的出發點與目標，因此政策的腳步會是一致的。對於學術交流，海基會歡迎所有對兩岸關係有正向發展、有意義的交流活動，而有意義的交流活動就是讓不同的人聽見彼此的聲音。若衹有一種聲音，那就是唱和或附和，並非有意義的交流。



羅文嘉認為，海基會成立的目的就是為了交流，也是政府唯一授權合法的交流單位，海基會內部有專門做學術政治交流的綜合處、有專責教育文化交流的文教處、有經濟貿易交流的經貿處，也有專責共同打擊犯罪、司法互助、法律文書認證的法律處等，都是特別為了因應兩岸交流而成立的單位。海基會是促進兩岸有意義交流的最佳平台與橋樑。海基會的大門永遠為中國大陸朋友而敞開。



對此，陸委會曾回應，本案目前由相關機關依法定程序審查處理中。政府支持兩岸健康有序交流的立場一貫，兩岸智庫間的交流，有利增進雙方相互瞭解，政府將審酌兩岸情勢及在確保“國家安全”原則下，循序推動。



海基會6日下午召開背景說明會，由海基會秘書長羅文嘉回應媒體相關提問。



羅文嘉在背景說明會開始前，就先闡明，下午4點的“第12屆董監事會第4次聯席會議”的議程上沒有推選新任董事長的議程，他保證不會突襲各位媒體記者，因為上次大家都很關心有沒有海基會新任的董事長，他還是要重申，這不在此次議程之內。