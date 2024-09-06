台中500名小草會聲援柯　江和樹：歡迎非綠

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月6日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案，5日遭台北地院裁定羈押禁見，當晚即送進台北看守所。民眾黨將號召支持者上街頭訴求司法正義，第一站9月8日晚間在“立院”群賢樓前開講。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天下午說明，活動以理性發聲，喚起大眾反對“綠色新黨國”，台中已近500人響應，未來全台將遍地開花，也歡迎國民黨等非綠陣營聲援，無法確定接下來大風吹到誰！



民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨緊急應變小組決議展開全台開講，首場於8日晚間舉行，訴求對抗綠色新黨國與司法濫權。民眾黨台中市黨部主委江和樹6日下午接受媒體訪問，對於該活動策劃，他表示，是由台中市黨部先發起號召，因為支持者情緒相當激動，小草希望有管道聲援柯文哲，雖然主席要大家按兵不動，但為了顧及支持者的心情，還是決定發起全台宣講。



江和樹表示，目前黨中央決策是採取合議制，相關構想他提議後，大家商討認為可行、沒異議，就會執行，活動以理性的方式表達訴求，不鼓勵支持者躁動，希望透過宣講的方式表達心聲，並喚起社會大眾共同反對“綠色新黨國”。目前全台地方黨部都在號召支持者集結相挺，台中市黨部已有10多輛遊覽車近500人響應，相信屆時人潮會相當可觀。



對於外界質疑向支持者收取新台幣500元報名費，江和樹說明，並非報名費，而是保證金，因為租賃遊覽車需要花錢，為了避免大家報名了人沒到，所以收取保證金，只要坐上車就會歸還。如果繳納保證金，結果人沒到，黨部也會將款項捐給黨中央，並開立收據給支持者，他強調，一切都是支持者自發參加，非選舉動員，所以黨部也不會準備便當等物資，希望有心人收斂，勿散播不實謠言。



江和樹表示，宣講活動會全台開花，台北只是第一站，接下來包括全台各黨部還黨籍“立委”責任區，都會舉辦大小型活動，無論是廟口開講或座談會，也將透過直播加以傳遞，民眾黨已做好長期抗戰的準備，他也歡迎國民黨等非綠陣營加入聲援，任何人願意站出來響應，都樂見其成，畢竟大風吹下一個會吹到誰，無法確定！



至於外傳民眾黨創黨元老、台中市府顧問蔡壁如可能出任黨副主席，江和樹說，副主席必須要由主席任命，柯文哲主席目前是請假狀態，尚無任命誰擔任副主席。