張善政開箱桃園憲兵眷村　爆紅龜吉拉成亮點

桃園憲光二村眷村文化園區今日開館，近日爆紅的“龜吉拉”裝置藝術就在憲光二村內。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月6日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政今日到桃園市龜山區出席“憲光二村眷村文化園區開館記者會”，近日未演先轟動的桃園地景藝術節7米高的“龜吉拉”裝置藝術就在憲光二村內，吸引許多市民到此拍照打卡，順便參觀剛開館啟用的憲光二村體驗當年的眷村文化，也讓憲光二村跟著打響名號。



張善政今日出席“憲光二村眷村文化園區開館記者會”，包括國民黨籍“立委”牛煦庭、國民黨籍桃園市議員孫韻璇、民進黨籍桃園市議員陳雅倫和李宗豪、桃市府文化局長邱正生、龜山區長張嘉平、前憲指部指揮官中將周廣齊、憲兵205指揮部指揮官上校潘誌宏、憲兵指揮部指揮官鄭禎祥和財團法人榮民榮眷基金會秘書長李世國等人都到場與會。



張善政致詞時表示，今天位於桃園市龜山區的憲光二村眷村文化園區正式開館，非常具有意義，因為不論是陸、海、空軍或聯勤等單位都有屬於自己的眷村，而憲光二村則是專屬憲兵的眷村，且憲光二村也是全台唯一全區保留的眷村，今天憲光二村眷村文化園區能正式開館，代表非常重要的里程碑。



張善政指出，這次憲光二村眷村文化園區開館只復原了一部分，未來也會儘快把其他部分全都復原，但今天開館後已有開放一處常設性的憲兵眷村史料展示館，他相信所有喜歡眷村文化的朋友，到桃園都可以看到當時憲光二村所扮演的歷史意義。



另外，張善政強調，桃市府文化局近期也辦了一系列的活動，像是最近舉辦的桃園地景藝術節爆紅的“龜吉拉”，就在憲光二村內呈現，未來希望桃園舉辦的各式活動，都能盡量使用憲光二村的場地，讓全台遊客和市民朋友都有機會能到憲光二村來感受當年的眷村文化。