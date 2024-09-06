台北動物園馬來貘寶寶“莉姆路”7日亮相

馬來貘寶寶“莉姆路”7日將於熱帶雨林區穿山甲館登場。（台北市立動物園提供） 中評社台北9月6日電／台北市立動物園馬來貘繼貘莉、貘花豆後，新生的寶寶“莉姆路”7日將於熱帶雨林區穿山甲館閃亮登場。動物園表示，將以動物自由進出方式讓莉姆路慢慢適應外出，並分享其正值換毛季，每天都有不同樣貌，呼籲喜歡的民眾把握這難得一見的限定套裝。



馬來貘莉姆路於2024年7月15日出生，雄性，是馬來貘“貘莉”與“貘克”的寶寶，還有一個姐姐“貘花豆”。



動物園長諶亦聰說，7月中出生的馬來貘寶寶莉姆路“一暝大一寸”，牠從剛出生的7公斤飛速成長至今已經40公斤。目前正值換毛期，還因為有著深咖啡底白色條紋及斑點的毛色：“遠看就像一顆大西瓜”。不過莉姆路正開始慢慢換毛，將於5至6個月後換上和媽媽貘莉一樣的外貌。諶亦聰呼籲喜歡莉姆路的民眾，把握記錄莉姆路馬來貘寶寶“專屬童裝”的模樣。



動物園表示，莉姆路在照養團隊的守護下，開始到戶外活動場進行幾次短暫的“減敏及預試”，與室內活動場跟媽媽貘莉跟緊緊的樣子相比，莉姆路到戶外活動場顯得很活潑，常獨自四處嗅聞、探索環境，不理媽媽想要教寶寶的許多事。



保育員分享，莉姆路會舔食戶外活動場的沙地，推測可能是沙地含有許多不同的氣味，戶外環境對其非常新鮮，就跟人類寶寶會想把東西放到嘴巴試試一樣。除了“吃土”外，還不斷啃食活動場中的各種植栽，好奇心十足的模樣非常可愛。