柯文哲遭收押首夜　民進黨高雄黨部遭蛋洗

民進黨高雄市黨部5日晚間遭不明男子連續丟擲4顆雞蛋。（照片：民進黨高雄市黨部提供） 中評社高雄9月6日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城弊案昨天被裁定羈押禁見，當晚民進黨高雄市黨部就遭人朝砸4顆雞蛋。高雄市黨部主委、議員黃文益下午表示，對於柯案，黨部及他本人近期都沒有評論，也未與人結怨，他認為司法歸司法，在政治層面不要牽連任何不相關的人與團體，才不會造成更大混亂。



民進黨高雄市黨部昨晚10時59分遭不明男子連續丟擲4顆雞蛋後立即步行離開，黨工今早上班發現報警。根據市黨部所提供照片及影像，大門口玻璃窗留下數條蛋液痕跡，門口騎樓地板也是蛋殼碎一地及乾掉的蛋液。



黃文益下午在市黨部舉行記者會回應此事件，他指出不清楚是誰犯，但時機敏感，不針對政治事件作出任何評論，他上任後也未與人結怨，目前無法揣測犯案人士動機，一切有待警方釐清。



媒體追問是否與柯文哲遭羈押有連帶關係？黃文益認為，黨部及他都沒有在社群粉專做出任何評論，司法歸司法，在政治層面不要牽連任何不相關的人與團體，才不會造成更大混亂。



他表示，希望警方盡速破案、釐清事件；而犯案男子丟雞蛋是不良的行為，依黨部立場會追究並求償。

