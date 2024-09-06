民團赴于北辰服務處下戰帖　警方如臨大敵

罷免于北辰團體今日到于服務處下辯論戰帖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月6日電（記者 盧誠輝）罷免于北辰團體今日再度前往桃園市正光二街巷內的無黨籍桃園市議員于北辰服務處召開記者會，在高雄發起罷免民進黨籍“立委”黃捷的徐尚賢特地北上聲援，並拿著辯論戰帖走到服務處門口，桃園警方則不敢大意，如臨大敵般將雙方人馬隔開，罷于團體在現場開完記者會並下戰帖後就離開，雙方並未爆發衝突。



罷免于北辰團體發起人游智彬表示，上次召開記者會時，于北辰服務處拉下鐵門，還有員警站崗，到底在怕什麼？于曾嗆聲沒在怕，但為何連辯論戰帖都不敢接？他相信連這種連辯論都不敢的投機份子，絕對不會為了保護人民而上戰場。



游智彬指出，于北辰甚至還敢囂張說“只要他聲量越大，解放軍敢打台灣的力量就越小”，但他認為于未免也太高估自己了，以為嘴砲就能抵禦攻擊？顯然于已無心市政監督，只會繼續上電視胡說八道，所以罷于團體才會再次到于服務處下戰帖，喚醒大家罷免于北辰的行動仍然持續中。



徐尚賢說，于北辰在一開始被提出罷免時態度非常高傲，甚至公然嗆聲說要罷就來，他沒在怕。但身為民意代表，面對民意的批評竟然不知檢討，反而還攻擊人民，這就跟他出身黃埔又晉升高官，最後背叛黃埔而被批評，竟然傷害起了黃埔軍魂一模一樣。



徐尚賢強調，于北辰的言行舉止，完全是替自己在民進黨陣營鋪路，黃捷是把自己當成綠衛兵，難不成于北辰是想爭取成為綠將軍嗎？于北辰現在每個月都還吃著黃埔的飯，卻不斷地在媒體上丟黃埔的臉，每個月都吃著百姓的血汗錢，卻無心服務百姓而苦了選民，如此糟蹋黃埔，這樣踐踏百姓，還開開心心上電視胡說八道爽領通告費，簡直是天怒人怨，人神共憤。



罷免于北辰團體在於服務處對面召開完記者會後，由徐尚賢代表罷免團體走至於服務處門口下戰帖，桃園警方則不敢大意，如臨大敵般將雙方人馬隔開，于服務處也沒有人開門接下戰帖，徐隨即將戰帖放置在服務處門口，並向警方及周邊鄰居致謝與致歉後離開。