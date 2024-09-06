繼續押　沈慶京等3人提抗告遭高院駁回

台灣高等法院。（中評社 資料照） 中評社台北9月5日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案，台北地院5日裁定羈押禁見，並送入土城看守所。土城看守所6日十分熱鬧，柯文哲與威京集團主席沈慶京的委任辯護律師都接連到來。但台灣高等法院今將涉案的沈慶京、前台北市副市長彭振聲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇助理吳順民等3人提的抗告駁回，應本人今提抗告。



北檢調查京華城容積案從392%增至560%、又暴增至840%的始末，偵訊時任台北市副市長兼都市計劃委員會主持人彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的應曉薇及其助理吳順民等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，沈、應、吳遭羈押禁見。北檢8月30日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的柯文哲及彭振聲，彭振聲先被收押、柯文哲則昨被押。



沈慶京提出抗告，還在抗告提出後，因身體因素緊急戒護送醫。案經高等法院審理後，高院6日裁定駁回抗告。另外應曉薇助理吳順民和前副市長彭振聲的羈押抗告案，高院也都駁回、不得再抗告。沈、吳、彭確定在土城看守所羈押禁見2個月。



應曉薇被收押在土城看守所對面的台北女子看守所。應曉薇的辯護律師莊正今也提出抗告。



今日上午，柯文哲的委任辯護律師鄭深元來律見柯，下午則有另2名委任辯護律師陸正義、“光頭律師”蕭奕弘也來律見。是否提抗告？鄭深元說都律見完再統一回答。陸說“再討論一下”。根據所方規定，柯文哲雖頻頻律見，但一名律師一天可律見一次。



沈慶京的委任辯護律師胡原龍也抵達北所，被問及提抗告失敗？沈主席身體還好嗎？胡原龍均不發一語。



台高院稍早發出駁回沈、吳、彭的抗告，也讓柯文哲提抗告，律師需要準備更多規劃，若今天沒提抗告，需要下周才能提，周末無法提。10日內都可提抗告，柯5日被收押，15日前需提出。