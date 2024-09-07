台灣觀光為何變慘業？連勇智析三大困境

台灣大學國際企業系教授、台北商業大學國際行銷學院院長連勇智。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月7日電（記者 楊騰凱）台灣觀光旅宿產業近期嚴重蕭條，台灣大學國際企業系教授連勇智向中評社分析表示，有一個短期因素以及三個長期困境，短期因素是日幣貶值，降低赴日旅遊成本，疫情過後台灣客被大幅吸引至日本觀光所致。



而三個長期困境包括台灣觀光客多集中在週末、連假出遊，旅宿業者平日門口羅雀，只能提升週末假日黃金時段的價格支應成本，導致旅宿價格攀升，降低台灣客在台灣旅遊的意願。第二，台灣政府資源多往製造業傾斜，觀光產業缺乏整體通盤規劃，串接不易。第三，台灣在文化面貌的故事性方面缺乏凸顯，諸如閩南移民文化、外省眷村等大時代的族群故事，都值得妥善包裝對外推廣。



連勇智為英國倫敦大學國王學院管理博士，曾任台灣大學國企系系主任暨研究所所長，是國際企業及國際行銷的專家。現任台灣大學國際企業學系專任教授，但今年2月借調至台北商業大學，出任台北商業大學首任國際行銷學院院長。



疫情過後台灣的觀光市場似乎吸引不了旅客，問題出在哪裡？



連勇智表示，在短期影響方面，從疫情之後日幣開始貶值，這是影響台灣觀光的一大因素，疫情之後全世界都在通貨膨脹，物價成本、費用都不斷在提高，全世界觀光市場表現都欠佳，在此情況下唯獨日幣貶值，讓日本觀光一支獨秀。加上台灣觀光客又鍾愛赴日旅遊，所以才會出現台灣觀光客寧願到東京、沖繩，費用可能還比在台灣本土觀光稍微便宜，不光是台灣，韓國觀光客一樣蜂擁赴日。



連勇智指出，不過長期來看，台灣觀光還是有三個比較尷尬的問題需要克服。第一，對比日本旅宿市場有相當高比例的海外旅客，這些旅客不限於周末或連假出遊，較可以在平日進行消費，可提供旅宿業者穩定收益維持基本營運。反觀台灣的旅宿市場因海外旅客有限，遠赴山林野外的更少，因此旅宿業大多平日門可羅雀，只能把握週末或連假的黃金時段。



連勇智表示，在此情況下，業者為了極大化收益以支應固定成本，使得週末旅宿價格居高不下，同時為了節約成本，服務品質不見得能跟上高昂的價格，這更會讓台灣消費者因此排斥在台旅遊，形成結構性失調的惡性循環，成為台灣觀光產業發展重大隱憂。

