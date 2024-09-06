沈慶京從看守所被緊急送醫　法院裁定續押

威京集團總部主席沈慶京。（中評社 資料照） 中評社台北9月6日電／台北地檢署偵辦京華城容積獎勵案，台灣民眾黨主席柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭羈押禁見。沈慶京委任律師以沈慶京年邁、健康不佳，沒有逃亡及串證可能性等理由提起抗告，台灣高等法院6日下午駁回確定。



現年77歲的沈慶京昨天中午身體不適被緊急送醫治療，並接受電腦斷層檢查。《聯合報》報導，昨日剛好有民眾帶母親到新莊急診，卻看見一群穿矯正署衣服的人插隊，還推輪椅載著一名老爺爺，雙手疑似銬著手銬，並且用毛巾包住雙手，疑似就是沈慶京。



現場目擊民眾更指出，坐輪椅被推入醫院的老爺爺，在輪椅被推至診間走廊時，突然全身嚴重抽搐，還引發醫院一陣圍觀。



台北看守所雖證實此事，僅表示表示沈經醫師評估有外出就醫需求，昨天下午已戒護回所，至於病情屬特種個資無法透露。



高院由審判長許泰誠、陪席法官施育傑、受命法官魏俊明組合議庭審理後，認為沈慶京雖曾戒護就醫，然已返回由看守所病舍繼續治療，尚無罹患重病不能羈押之情形，且抗告無理由，駁回確定。



檢廉懷疑，沈慶京在京華城一案行賄應曉薇逾4740萬元，他雖稱純粹是匯給應女協會的慈善捐款，並非賄款，但應女收款時間與她為京華城案向台北市政府陳情，送都委會研議等時間相近，涉有對價關係，聲押禁見沈。



北院認定沈慶京雖名義上是捐款給應女，但其實是希望透過應的市議員身分，為京華城陳情或以市議員職務召開各協調會等手段，拿到之前市政府否准的容積率，是賄款而非捐款。



而沈在8月28日檢廉執行搜索，從住家安全門要離開住家，遭廉政官阻止才接受現場搜索，沈有逃亡之虞，及滅證、串證之虞，裁定羈押禁見。