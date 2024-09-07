牛煦庭：綠粗暴收押柯文哲　藍白目標更一致

中國國民黨籍“立委”牛煦庭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月7日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，5日遭台北地方法院裁定羈押禁見，當晚即送進土城看守所。中國國民黨籍“立委”牛煦庭接受中評社訪問表示，民進黨如此粗暴的對待與收押柯文哲，只會讓藍白同仇敵愾，未來在“立法院”也會目標更一致的來共同制衡濫權的民進黨。



牛煦庭，英國倫敦政經學院國際政治經濟學碩士，2018年以無黨籍當選桃園市議員，2022年再度連任，2024年披掛國民黨籍參選桃園市“立委”，最後擊退民進黨大將鄭運鵬。牛煦庭父親牛廉為新黨創黨元老，也是桃園在地重要選戰操盤手與輔選大將。



牛煦庭指出，司法無從評論，法官自有心證，柯文哲只能靜待司法最後判決結果。但就政治層面來講，收押台灣主要在野黨主席，對台灣政治未來的走向，讓他感到非常憂心。



他認為，將柯文哲收押禁見是非常敏感動作，會造成綠白支持者強大對立，且從柯案爆發迄今過程中，就不斷出現網路霸凌的現象，甚至還有綠營側翼把白營支持者給逼到跳樓自殺的狀況發生，他相信這都是社會所不樂見到的狀況。



牛煦庭強調，現在台灣的政治氛圍猶如在瘋狗浪尖，大家的神經都是非常敏感的，且在民主社會中，即便司法上面有若干的錯誤或瑕疵，但卻用如此粗暴的方式來對待柯文哲是否適合？這樣做對於維持台灣政治的正常運作又是否有幫助？這些都是執政黨應該去審慎思考的議題。



牛煦庭提到，“立法院”第二會期馬上就要開始了，隨著柯文哲被收押禁見，他可以預見未來在“國會”中的衝突，已不是一時半刻可以減緩的事情。他對未來朝野政治衝突被激化，也已做好準備，但他也想問，這真的是民進黨想要的嗎？