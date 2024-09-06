潛艦未海測台船董座換人　卓榮泰視察穩軍心

卓榮泰抵達及離開，台船董事長黃正弘都緊跟。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月6日電（記者 蔣繼平）台灣國際造船股份有限公司近期因董事長鄭文隆下台，換黃正弘接任，爆出內鬥及牽扯賴清德姪子、基隆市議長童子瑋。“行政院長”卓榮泰今天下午前往參訪台船，力挺上任才一周的黃正弘，並送上7艘潛艦大禮包，穩定軍心之意不言可喻。



負責“潛艦自造”的台船公司，董事長鄭文隆日前無預警下台，改由成功大學前副校長黃正弘接任。遭藍委王鴻薇踢爆接獲台船內部消息，原因來自台船內部不滿鄭文隆的勢力，因此找上賴清德姪子、基隆市議長童子瑋拉下鄭文隆。



鄭文隆突然卸任，連海軍內部也感意外，由於鄭文隆自潛艦自造政策拍板的第一天起即全程參與，海軍官員一直認為鄭文隆雖已年逾70歲，但應該會到原型艦海鯤號進行海測才交棒，未料卻無預警去職。



“行政院長”卓榮泰下午前往參訪台船，民進黨籍高雄市長陳其邁，以及綠委許智傑、邱議瑩、賴瑞隆、李昆澤、黃捷等人，還有綠議員林智鴻等人陪同，新上任的台船董事長黃正弘也都在行政大樓一樓門口迎接。



卓榮泰抵達時，媒體紛紛喊話“柯文哲昨晚被羈押怎麼看？”、“台船董事長換人與童子瑋有關？”不過卓榮泰並沒有回應媒體，一一與眾人問候後直接前往簡報室，由新任台船董事長黃正弘進行15分鐘的詳細簡報。



卓榮泰上台致詞時，直接挑明重點說今天來台船有三個目的，第一是來看看最大、歷史悠久、國際上、享譽盛名、扮演“國安”重要角色的台船。第二，就是來看看董事長黃正弘。



卓榮泰問到黃正弘任多久？黃回答“一個禮拜，8月28日到任。”卓打趣說“我比你長一點，100多天。”讓台下眾人聽到後哈哈大笑。



卓榮泰接著說，上次看到黃還是文質彬彬的學者，還侃侃而談對台船的希望，今天已經轉變成老船長，SWOT分析，不用看文字就可以把優勢、劣勢、競爭、機會講得朗朗上口。



卓榮泰大讚黃上任這一個禮拜真的是非常用心，而這樣的表現，也要謝謝所有台船員工的協助，如果沒有大家傾囊相助，沒有辦法這麼短時間上手。卓也希望在座的董事、公會、員工繼續給予協助，用最快的時間與速度，展現新人新氣象。也希望借重黃的專才，用教育學生學子的方式來培養台船人才，形成未來接班團隊。



卓榮泰最後才公佈今天來台船的第三個目的，台船時代的使命就是“‘國安′、淨零、海洋”，未來要再給台船製造7艘潛水艇，他笑問“這樣可以嗎？”他又打趣說“那天簽公文差點站著簽，沒有一次簽公文看那麼仔細。”