陸委會宣布：許勝雄再度代理海基會董事長

基會代理董事長許勝雄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月6日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因涉貪請辭後，陸委會宣布由金仁寶集團總裁許勝雄再度代理海基會董事長一職。許勝雄6日表示，他會秉持初衷，讓兩岸和平穩定交流能創造一些新機。他也說，中國大陸宣布福建居民到金門、馬祖旅遊，還在中秋前夕宣布能採買台灣柚子，都是很善意的好的互動，對兩岸交流具有正面意義。



海基會6日下午召開“第12屆董監事會第4次聯席會議”，由海基會代理董事長許勝雄主持。



許勝雄笑著回憶道，時間真的過得非常快，上次代理董事長已經是快要4年前了，之前的代理過程中剛好碰到疫情，兩岸往來其實是中斷的，當時協助台商子女在大陸進行大學考試令人印象深刻，此次也非常突然又被指派來當代理董事長，他還是會本於初衷，讓兩岸的和平穩定交流能創造一些新機，這是我們可以來共同努力的。



許勝雄說，其實賴清德在這段時間一直釋出很多善意，包括希望兩岸之間的旅遊往來、大陸學位生能來台灣求學等，這些工作都是我們想積極推動的，希望兩岸能夠朝著一個比較好的運作的機制進行。



許勝雄指出，中國大陸這一段時間也正式宣布開放福建居民能夠到金門、馬祖，金、馬都是台灣最前線的地方，也因此，小三通增加約28%，這都可以看到兩岸慢慢恢復比較好的運作機制。大陸也在中秋前夕宣布能夠採買台灣的柚子，這些都是很善意的好的互動，對於兩岸的交流具有正面意義。他也期待兩岸能心存善念、以民為本，大家避免不必要的猜忌，兩岸就可以慢慢地往更健康的方向來發展。



許勝雄表示，今年7月，海基會派人員進駐金門行政協調中心服務，海基會10月也會增派人員到馬祖行政協調中心，金門、馬祖是台灣最前線的地方，我們希望能夠為台商、為陸配、為觀光兩岸人民能提供更即時的服務。



許勝雄說，這些我們會持續地做，海基會將持續推動兩岸交流，做好溝通的和平橋梁，讓兩岸可以不斷地堆疊善意、超越障礙，進行健康有序的雙向發展。