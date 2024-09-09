袁鶴齡語中評：美大選不會刻意觸碰台灣議題

中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月9日電（記者 方敬為）白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）8月底訪華，外傳是替中美元首會晤鋪路，針對美國總統拜登卸任前鋪墊“習拜會”。中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，拜登此舉有雙重效益，首先是為個人歷史定位增色，其次則透過穩定中美關係，讓民主黨總統候選人賀錦麗心無旁鶩競選，並展現民主黨外交能力，爭取支持。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。現任中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授、逢甲大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



在台灣議題方面，袁鶴齡認為，若拜登政府有意鋪墊中美領袖會談，對屬於中國核心利益的台灣問題必然會淡化處理，也就是說，台灣議題不會成為年底美國大選的重要項目，否則習拜會就等於沒有意義，所以研判賀錦麗在競選的過程中，不會刻意去觸碰台灣議題，甚至連特朗普也不太會操作台灣議題。



袁鶴齡說明，如果今天是特朗普對上尋求連任的拜登，那對中國政策、兩岸立場就很可能成為特朗普操作的工具，可是當拜登不再連任，轉變成兩個新人競爭，外交路線就很難成為選戰攻防的議題。當拜登政府希望與中國達到控管風險的共識，而外交路線又不會是本屆美國總統大選的交鋒重點，台灣在這次選舉的過程中，角色會相對被動，重要性也不高，面對中美關係的轉變，台灣在三角結構中需要謹慎而為。

