袁鶴齡：柯被押　台政黨政治走向集權化

中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月8日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北京華城容積率圖利案5日遭羈押，中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，柯2日被裁定無保請回，5日又遭羈押，前後落差不免被聯想有政治因素，這是台灣政黨政治史上首度有主要在野黨主席遭押，照此趨勢，賴清德領導的民進黨更走向權力集中，台灣政黨政治集權化，相關負面效應不容小覷。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。現任中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授、逢甲大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



柯文哲遭押，民眾黨6日上午召開中央緊急應變小組擴大會議，宣示為了要對抗“綠色黨國”體制、守護台灣的司法正義，將召集民眾“全國”開講，抗議司法濫權。柯文哲獲無保請回後接受國際媒體訪問，也將種種事件定調為“政治迫害”。



對於柯文哲事件相關效應，袁鶴齡表示，這是台灣的政黨政治運作以來，首次有主要在野黨主席遭羈押，當然，外界應該尊重檢調司法裁決，但主要的爭議在於，台北地方法院2日認為柯“涉嫌不重大”，裁定無保請回，隨後又大翻轉，5日又裁定羈押禁見，前後落差不免讓人與“政治攻防”產生聯想。畢竟在柯文哲之前，包括民眾黨籍新竹市長高虹安、民進黨籍前海基會董事長鄭文燦等，也遭到檢調大動作偵辦，且時間點相當接近，無法不被質疑有政治因素摻雜其中。

