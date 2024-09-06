網紅號召今晚土城看守所外陪阿北　警方示警

挺柯網紅“DearNana”號召小草今晚7點半到10點到台北土城看守所外陪伴柯文哲。（照片：DearNana臉書） 中評社台北9月6日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案，5日遭台北地院裁定羈押禁見，當晚即送進台北看守所。挺柯網紅“DearNana”號召今晚7點半到10點到台北土城看守所相挺。矯正機關外依法不得集會遊行，新北市政府警察局土城分局表示，台北看守所為重要法治機關，不容任何暴力或違法情事發生，若有意圖滋事或包圍干擾行為，將現場“蒐證”並依法“究辦”，以貫徹公權力執行，確保周邊行政官署之安全。



民眾黨發言人戴于文回應表示，有關支持者自發的聲援活動，民眾黨表示尊重，同時也呼籲支持者理性面對。



挺柯網紅DearNana在臉書發圖文，以“寧靜革命 星光相伴”為訴求，號召小草今晚7時30分到10時一起到土城看守所外陪伴阿北柯文哲。但他也提醒小草安靜集合安靜解散，並提醒有意到場的夥伴同志，自備行動電源，並勿帶任何旗幟大聲公。



土城分局呼籲，民眾及相關團體應以和平、理性的方式表達意見與訴求，對於集會遊行活動一向秉持“保障合法、取締非法、防制暴力”原則，堅守“依法行政、行政中立、嚴正執法”之立場。



土城分局還發出公告，要在土城看守所周遭進行交通管制。



台灣民眾黨組織部主任黃成峻受訪表示，這是支持者自發性活動，希望現場一切和平進行，組織部並沒有協助，也相信支持者的素質，以及想聲援、陪伴阿北的心意。



他強調，組織部目前一切全心全力規劃週日立院群賢樓外的開講活動為主，目前仍在規劃當中，有擬定部分草案，待確定後會由發言人統一對外說明。