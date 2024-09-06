卓榮泰拜訪桌球教父莊智淵　小試身手

卓榮泰與桌球教父莊智淵切磋球技。（照:“行政院”提供） 中評社高雄9月6日電／“行政院長”卓榮泰今天在高雄拜訪有“桌球教父”之稱的莊智淵的乒乓運動館，2人特別拿起球拍切磋一番，莊智淵很給面子地直說“院長打得不錯、能開心運動都好”，卓榮泰也讚莊智淵“能培養下一代是最了不起的！”。



1981年生的莊智淵出生於高雄市鼓山區，2003年12月到達生涯最高的世界排名第3，並獲選為2003年台灣十大傑出青年以及2003年、2012年、2021年台灣的運動精英獎得主。2024年8月在巴黎奧運男子桌球團體8強賽中，以局數1：3不敵日本，賽後宣布，這將會是生涯最後一次奧運。之後轉以教學為主。



卓榮泰與民進黨籍高雄市長陳其邁和“立委”許智傑在學生時代都曾打過桌球，3人也輪番下場與莊智淵輕鬆比畫球技，對於3人都是直板的老式打法及球技如何？莊智淵說，很開心和很榮幸有機會與他們切磋，以前流行的是直板打法，比較困難，現在則比較多人打橫板，不管哪一種打法，只要開心運動都很好，並笑說他們3人的程度都不錯，在不同的領域，只要打得開心、健康就好。



卓榮泰、陳其邁及綠委許智傑、李昆澤、邱議瑩、李柏毅、黃捷和國民黨籍“立委”柯志恩等到人，今天下午到莊智淵的球館參訪。



莊智淵指出，球館至今開業16年，目前約有30個不同年齡層的新秀，從國小到20多歲的選手皆有，其中有6名國手和10多名青少年選手，卓榮泰則稱讚“能培養下一代是最了不起的！”並打趣地向“立委”們說“精神靠他（莊智淵）、經費靠大家（‘立委′們）！”



莊智淵表示，球館內每個人懷抱的目標不同，他主要是幫助他們達成目標，其中也有一些很有潛力的選手，希望接下來4、5年可以看到這些選手在賽場上，甚至自己也還有機會上場，並也希望有企業能一起來支持這些還沒打出成績的基層選手們。