邱毅：柯被押前親口跟我說　要穩住藍白合作

邱毅接受中評社訪問，分析柯文哲遭收押後的政治情勢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月7日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲遭羈押後對接下來台灣政局的影響？前“立委”邱毅向中評社表示，賴清德的目的就是要裂解“立法院”藍白合作的態勢，柯被收押後，民眾黨內可能出現內鬥，就能用威脅利誘拉攏民眾黨“立委”，再用司法手段降低中國國民黨的“立委”席次，賴就有機會扭轉“立院”的劣勢。



邱毅說，柯文哲也深知這樣的道理，所以在第一次羈押庭被無保請回後，夜奔民眾黨“立委”黃珊珊家，就是覺得黃不穩，所以加以安撫，穩住情勢，這是柯和他通電話親口向他說的事，就是希望維持住藍白合作的態度，不要被裂解。



所以接下來最重要指標，邱毅認為，就是“立法院”開議後，藍白能不能緊密合作擋下“賴政府”提出的“司法院”正副院長和大法官共7人的名單，必須讓賴嚐到苦頭，這一仗如沒有完成的話，之後藍白合作的裂縫可能會愈來愈大，也就讓綠營得逞了。



柯文哲被控於台北市長任內圖利京華城改建容積率，從560%拉高至840%，前次檢方聲押，2日獲得北院無保請回，後來北檢抗告，高院裁定撤銷無保請回，最後北院5日重新裁定柯文哲羈押禁見，已送進土城看守所。



邱毅接受中評社訪問分析柯文哲遭收押對台灣政局的影響層面，他說，賴清德的陰謀很簡單，因為知道民眾黨8席“立委”就非天生傲骨，是有機會被威脅利誘的，過去因有柯文哲在，是個強力桶箍，而柯也知道現階段必須跟國民黨在“立院”藍白合作，才有辦法對抗民進黨的力量，所以能維持白委的團進團出。

