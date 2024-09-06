王世堅送雞鴨飲料撲空　祝福柯文哲不再鬥嘴

綠委王世堅帶了雞鴨飯便當、起酥蛋糕、能量飲料來北所。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月6日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案，台北地院5日依涉貪污治罪條例裁定羈押禁見，被送往土城看守所。民進黨籍“立委”王世堅履行承諾，6日帶上雞鴨雙拼便當、起酥蛋糕、紅牛能量飲料，但所方婉拒說規定一天只能送一次，柯妻早上已送過。王世堅受訪說，改天再送，但他誠懇地祝福柯，他也不會再要柯高空彈跳、吞曲棍球，鬥嘴到此為止，請柯也別在意了，這段時間冷靜面對問題。



王世堅日前與柯文哲透過媒體隔空鬥嘴，王世堅說柯文哲一旦被羈押，他就會送上雞鴨飯便當。柯文哲那時回嗆，若自己沒被羈押，王世堅要不要吞曲棍球？王世堅回嘴，不要賭不實際的，來賭高空彈跳。怎料，一語成讖。



王世堅傍晚5點帶了雞鴨雙拼便當、起酥蛋糕、紅牛能量飲料到土城看守所，被記者問是不是諧音哏？他說“雞鴨（羈押）後，就起酥（起訴）嘛！”接著要請所方人員代轉，所方婉拒，王執意要送，後來警方帶王世堅去見所方主管聊天，聊了半個多鐘頭才出來，帶手上卻仍拿著物資，顯然撲空遭拒。



王世堅受訪表示，看守所規定一天只能送一次會客菜給被羈押的人，上午柯夫人陳佩琪已來送，他不曉得，他來晚了，但他把心意帶給柯知道，請所方多關注一下柯，柯剛進來，心理上有些無法調適，包括稍微有點年紀，所方說會特別注意，早晚幫柯量血壓、體溫，也會瞭解柯的身體健康狀況。他今天來純粹關心、寄送餐點，他改天擇期再來。至於能量飲料、液態飲品、湯點依規定都不行送，他會再送其他餐點。



記者問那要給誰吃？王世堅說，所方也不方便接受物資，那他等下在車上會與同仁先吃掉。他下次會先連絡好，他有聯繫“法務部”，但“法務部”因事情多，也忘了提醒他一天一次的規定。



記者追問，若柯文哲有天能出來，是否要柯高空彈跳？王世堅連忙說，不不不，這事情到此為止，請柯文哲完全不必在意此事，因柯面對法律的問題、要頭痛的很多。畢竟他跟柯8年在台北市議會共事過，他還是誠懇地祝福柯，勇敢面對。他完全不是要落井下石，要告訴柯，彼此鬥嘴鬥到此為止，先前柯說賭吞曲棍球，他賭高空彈跳，都到此為止，柯別罣礙。



記者問，小草號召來土城看守所，是否綠色政治迫害？王世堅說，小草可能受到一些人挑起、興風作浪，請他們別挑動小草，反而會害到柯，現在應讓柯自己冷靜面對，勇敢說明或懺悔。本來社會期待有可以與藍綠分庭抗禮的第三勢力，但柯涉案這件事，反而不利小黨發展、民主多元化，各政黨都要反躬自省。因此別再挑弄支持者，挑起同溫層來對抗，非常不好、不道德。



他還說，別再假借說是執政黨的政治鬥爭，介入司法，社會大眾瞭解事實真相後，不會站在挑起仇恨的人那邊，社會應該重建青年朋友、小草們對政治的熱心、期望、信心，不是利用小草的感情。



記者再問，王世堅白天受訪有提到民眾黨是不是需要開除柯文哲？王世堅趕忙澄清說，不不不，這是民眾黨自己可以去決定的，他並不是這麼說，民眾黨要不要開除創黨主席，是民眾黨家務事。他只是說柯若因圖利、收賄被開除的話，對年輕小黨情何以堪？民眾黨領導幹部自己要想清楚，別煽動同溫層做無謂地政治對抗，這是司法問題、要單純化，不要講政治鬥爭，這非常不好、不道德，有多少證據、說多少話，檢察官、法官會判，請別一直取暖、操弄同溫層，不恰當、不道德。



王世堅隨後在助理陪同下上車離開現場。