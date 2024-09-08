中評觀察：民眾黨對抗大鯨魚用綠營當年的招

民眾黨主席柯文哲8月5日傍晚上銬步向囚車畫面，震撼全台，受到 國際矚目。（台北市攝影記者聯誼會提供） 中評社台北9月8日電（評論員 林淑玲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案被羈押在土城看守所，檢方以圖利罪偵辦，並未查獲柯收賄證據，引發爭議。目前民眾黨訴諸政治迫害，祭出悲情牌，向國際發聲，儼然是復刻綠營在黨外時期的模式。民進黨從抗爭者變成被抗爭對象，有著極大的落差。



柯文哲9月5日傍晚被裁定羈押禁見，上手銬進囚車，被送往土城看守所。柯沒低頭閃媒體，手銬也沒包起來，直挺挺的隨法警進入囚車。不久後，民眾黨就發布柯5日上午預錄影片“請大家認真過每一天”。曾揚言只要柯被收押，就要帶人包圍法院的網紅館長也證實，柯有交代不要發動抗爭。柯文哲塑造從容赴義形象，再加上柯妻陳佩琪到土城看守所帶上《台灣人400年史》一書要送進去給柯，這場柯賴之戰才剛開始。



但這場白綠大戰也如小蝦米對大鯨魚，國民黨之前稱不會落井下石，黨主席朱立倫講了幾句聲援柯的話，但實際上，縱使藍軍爭取“立院”藍白合作抗綠，期待藍軍援柯卻如緣木求魚。國民黨縣市長看到高虹安加上柯文哲下場，每個人都怕火燒到自己身上，許多藍委也有這個那個的問題閃得遠遠的。檢方不用查到收賄證據就可把柯P押進看守所，哪個政治人物不怕？更不用說國民黨許多大咖都是走不沾鍋路線，有事大家都閃得遠遠的。營救柯P這工程只能靠民眾黨自己人下海拚搏。

