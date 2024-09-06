柯遭爆收賄1500萬　民眾黨批檢調要求說明

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北9月6日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利弊案，5日遭台北地院裁定羈押禁見。台媒《鏡週刊》6日傍晚爆料，檢調搜出關鍵USB，記載柯文哲收取威京集團主席沈慶京新台幣1500萬元。對此，民眾黨晚間發聲明批評，檢調應說明自清，不要只躲在媒體背後操縱輿論，或放任媒體道聽塗說，惡意指摘，戕害司法尊嚴。



台媒《鏡週刊》報導，專案小組搜索柯文哲住處，扣押一個隨身碟，內容記載“2022／11／1小沈1500沈慶京”，因此《鏡週刊》爆料柯文哲收受同案在押被告沈慶京1500萬元，由於日期與2022年10月18日，京華城改建建照執照核發時點相吻合，專案小組懷疑他有違背職務收受賄賂犯罪嫌疑重大。



對此，北檢回應，對於媒體報導內容不予置評、無法證實。



民眾黨則在晚間7點42分發聲明回應，針對鏡週刊報導，檢廉搜索柯主席住家搜出USB隨身碟，其中記載收取沈慶京1500萬元等消息，隨後又更改內容，刪除1500“萬元”的萬元用字。



民眾黨表示，目前案件仍在偵查中，卻看到鏡週刊與三立新聞“搶獨家”，以未經證實的消息，影響社會輿論與法官心證。請問，“中華民國”司法“偵查不公開”原則，是否已經完全被視為無物、踐踏腳下？請北檢說明該新聞之真實性，不要想只以一句“不予證實”，撇清責任。



民眾黨說，若檢調如此大膽，公然違反“偵查不公開”原則，恣意與媒體勾串違法，如何讓人民信任司法還有基本可信與尊嚴？



民眾黨指進一步指出，若檢方掌握此證據，為何不在聲請羈押時提出，而是“趁柯文哲無法自辯的時間，製造操作這種片面扭曲的不明資訊”，傷害柯文哲的名譽，更讓台灣的民主法治與司法公信力再度重創。



民眾黨要求，司法單位應即刻說明自清，不要只是躲在媒體背後操縱輿論，或放任媒體道聽塗說，惡意指摘，戕害司法尊嚴。