中評關注：高嘉瑜轉“柯黑”爭取市長提名？

高嘉瑜最近批京華城案，還以陶朱隱園為背景。（照片：取自高嘉瑜臉書） 中評社台北9月7日電（記者 黃筱筠）民進黨籍前“立委”高嘉瑜在柯文哲擔任台北市長時與柯關係好，最近在京華城容積率圖 利案事件，轉為“柯黑”角色，頻繁在臉書發文批柯。再看黨內從市議員任內就是“柯黑”的“立委”王世堅，以及民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤因幹部身份近日每天回應柯事件。這3人猛烈批柯，已經開始為黨內台北市長初選提名熱身。



柯文哲9月5日被台北地院裁示羈押禁見，送進土城看守所。網路上不少綠營人士提及，2014年9月5日柯文哲在政治上正式出道，登記參選台北市長。沒想到10年後的這一天，柯文哲被上手銬送往台北看守所，不勝唏噓。



10年前柯文哲初次登記參選台北市長，是由曾任賴清德競選總部主委的姚立明陪同，加上當時謝系也力挺柯參選，當時民進黨不提名禮讓柯，就是希望能更有機會拿下一向“藍大於綠”的台北市長。沒想到柯文哲素人從政就打敗當時國民黨提名的連勝文。



但隨著柯文哲要爭取連任，也跟民進黨關係搞不好，2018民進黨還提名姚文智與柯競選連任，最後柯險勝。這一路走來，民進黨挺柯又恨柯，現在柯收押北所，不少“柯黑”鼓掌。因此，黨內有意爭取民進黨台北市長初選者，打著“柯黑”路線，確實能夠討好民進黨支持者。



曾被視為“柯友友”的高嘉瑜在京華城案近期熱度提升之後，在臉書上質疑柯文哲，遭到民眾黨支持者質疑，她則解釋說，她長期關心監督京華城案，可以說是台北市議會第一個開始質詢京華城，而且唯一一個始終堅持容積率是392%的議員，從郝龍斌到柯文哲都一樣。她更直接說，議員收賄、財團行賄都只是穿針引線，真正能幫京華城開綠燈，完成沒人敢做的、違背都更條例的，放寬容積從392%到840%的，最終拍版者只有柯文哲前市長。



高嘉瑜過去與柯文哲關係好，常常被民進黨人質疑，甚至在姚文智挑戰柯文哲競選連任時，站台姚文智時在背後翻白眼，都讓當時姚文智幕僚非常不滿。現在高調批柯在京華城案的角色，也難怪遭到民眾黨支持者質疑。