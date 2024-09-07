台保存最完整憲兵眷村在桃園　有濃濃人情味

憲光二村是全台保存最完整的眷村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月7日電（記者 盧誠輝）全台保存最完整眷村在桃園市龜山區的“憲光二村”，也是全台唯一全區保留的“憲兵”眷村，憲光二村從1968年至1974年間陸續興建，直到2006年全部遷村完畢，同時被桃園市政府登錄為歷史建築。走進眷村內除了可以參觀陪“憲兵”走過近40年的懷舊房舍外，也能感受到當時眷村內濃濃的人情味。



桃園市政府文化局表示，憲光二村共有14排眷舍，為使眷村歷史空間得以活化再生，自2015年向“國防部”申請代為管理，於2016年設置駐地工作站進行保溫活化，且努力爭取各式計劃與補助資源辦理歷史建築修復工程，目前修復再利用計劃採分期分區辦理，於2020年開始進行第一期修復及再利用工程，第一期共修復3排眷舍，未來將持續爭取經費，儘快完成全區修復。



憲光二村眷村文化園區目前設置有《憲時記憶》常設展，由“憲兵”帶路引領觀眾走入憲光二村的故事。展場從““憲兵”故事展區”開始，透過互動遊戲及歷史沿革，讓大家認識“憲兵”肩負的重要任務。“憲光村史展區”則讓觀眾可以跟著門牌故事回到過去的憲光二村，遊走在不同場景，親身感受原住戶的生活記憶。



另外，“憲光客廳”是以村裡最具代表性的44號雜貨店方伯伯及92號自治會長龔伯伯的客廳，帶著觀眾體會過往眷村裡濃厚的人情味。最後的“桃園眷村展區”則述說全桃園86個眷村的故事，呈現眷村文化資產場域的價值。



《憲時記憶》常設展集結憲光“家”的想像於一體，不僅是戰爭眷戶的家、配偶與二代的家，也是“憲兵”同袍們光榮感重要的歸屬之地，希望能讓到訪憲光二村的遊客，都能體會眷村留下的真摯情感與離合足跡。