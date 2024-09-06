小草北所靜坐　柯妹柯美蘭來了、柯媽也會來

民眾黨主席柯文哲妹妹柯美蘭。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月6日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案，台北地院5日依涉貪污治罪條例裁定羈押禁見，被送往土城看守所。6日是柯被押第二日，有挺柯的小網紅小草號召大家晚間7點半到10點到場來陪柯文哲，雖說人數僅數十人，但柯妹柯美蘭到場，但全程靜默，與大家一起在北所停車場前靜坐，用無聲理性的方式表達抗議訴求。據傳柯媽何瑞英預計晚間9點也會到場，柯爸柯承發因身體因素不會來。



擁有1.2萬粉絲的挺柯網紅“DearNaNa”今日在臉書上PO文，號召小草到土城看守所陪阿北柯文哲，並說任何挑釁絕不理會，暴走者一律驅離，並提醒小草自備行動電源、勿帶任何旗幟標語大聲公。



晚間7點半一到，小草還是很零星，僅10名不到，新北市警局土城分局員警與媒體記者人數，都比小草多。但到了近8點，柯美蘭突然現身，全程靜默，僅問說“這裡是土城看守所了嗎？”記者詢問“是否無聲的抗議？是來力挺哥哥柯文哲、戰清白嗎？柯爸柯媽身體還好嗎？會不會覺得民進黨“賴政府”司法迫害？”柯美蘭均不語。



直到記者追問“怎麼看鏡周刊爆料柯文哲收賄1500萬元新台幣？是不實報導，要駁斥提告嗎？”柯美蘭才忍不住反問記者“你相信嗎？”隨後就不發一語，與現場數十名小早靜坐在北所家屬接見停車場前，愈晚人漸多，眾人採無聲靜坐的抗議，表達訴求。接著民眾黨組織發展部副主任林昭印、陸配李貞秀也到場相挺。林昭印強調是小草自發性，黨部沒動員，他們來關心的。



據傳稍後何瑞英9點也會到場，柯承發因身體因素不來。



土城分局已在現場布置好管制區等措施，分局表示，台北看守所為重要法治機關，不容任何暴力或違法情事發生，若有意圖滋事或包圍干擾行為，將現場“蒐證”並依法“究辦”，以貫徹公權力執行，確保周邊行政官署之安全。呼籲民眾及相關團體應以和平、理性的方式表達意見與訴求，對於集會遊行活動一向秉持“保障合法、取締非法、防制暴力”原則，堅守“依法行政、行政中立、嚴正執法”之立場。



現場有零星的路過民眾隨口大喊“台北的選擇柯文哲、台灣的選擇柯文哲、土城的選擇柯文哲、柯文哲加油、司法正義！”等語。現場相當和平。



另外，傳出明天網紅“館長”陳之漢也會來土城看守所。看柯文哲有無需求，民眾黨視情況再來送物資。此外也涉及京華城弊案收賄罪的中國國民黨籍台北市議員應曉薇不服抗告，稍早台灣高等法院駁回、不可再抗告，應曉薇確定要收押2個月。

