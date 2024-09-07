毛嘉慶：民眾黨未來必須議會、街頭路線並進

毛嘉慶。（中評社 資料照） 中評社台北9月7日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席柯文哲目前因京華城容積率案遭到羈押，資深媒體人、前國民黨文傳會副主委毛嘉慶接受中評社訪問表示，民眾黨未來必須在議會與街頭兩條路線並進，8日將在濟南路舉行首場挺柯全台開講，逐步加溫，先把大家組織起來，透過每次活動凝聚更多人。至於議會路線，一定是與國民黨合作，沒有與民進黨合作空間。面對這麼“惡霸治國”，在野黨怎麼可能與民進黨合作。



毛嘉慶，中國文化大學新聞系學士，曾任黨政記者、華視新聞廣場製作人、國民黨文傳會副主委、黨發言人、洪秀柱辦公室文宣部副召集人，已退出國民黨，2022以無黨投入中壢區市議員選舉失敗。



毛嘉慶8日將出席挺柯開講活動，他表示，未來民眾黨必須議會路線跟街頭路線並行，這是政黨發展要面對的問題，只是比例需要調整。現在民眾黨在“立法院”席次不多，要拿出修法好版本與強力監督。要監督執政黨方法很多，這個會期是預算會期，可以把對詐騙毫無作為的“數位發展部”預算刪成一元，把錢省給台電用。亂花錢的部會、舉債的部會等，沒有這麼錢給你揮霍，必須強力監督民進黨預算使用，這些監督老百姓會看到眼裡，必須在法案、預算、人事同意權用民眾的標準回應民意，“沒有空間迎合民進黨，與民進黨合作是零”。



民眾黨這會期要怎麼與國民黨怎麼合作？毛嘉慶說，在野黨合作是應該的，民主ABC就是在野黨合作，要制衡執政黨，但是國民黨不要用排擠的話，或是得了便宜又賣乖，會讓人家看不起。



這次國民黨不敢挺柯文哲京華城案，力挺力道是否太小？毛嘉慶也說，民進黨剛好找到一件國民黨與民眾黨矛盾的案子。這個案子本質是國民黨台北市議員鐘小平要鬥應曉薇。沈慶京也當過國民黨中常委，威京集團公關打點對象是應曉薇，就是國民黨議員。民進黨利用這件案子，讓一個在野黨打另外一個在野黨、柯文哲。

