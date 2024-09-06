百名小草北所靜坐　柯媽不來、周榆修來了

小草拿出綠色“小草狀”螢光棒，齊聚土城看守所停車場前靜坐抗議。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月6日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案，台北地院5日依涉貪污治罪條例裁定羈押禁見，被送往土城看守所。6日是柯被押第二日，挺柯網紅小草號召大家晚間7點半到10點到場來陪柯文哲，柯妹柯美蘭到場，柯媽何瑞英原本傳出會來，但中評社查證柯媽身體不舒服確定不來了。不過民眾黨秘書長周榆修也到，一起入隊靜坐。



擁有1.2萬粉絲的挺柯網紅“DearNaNa”今日在臉書上PO文，號召小草到土城看守所陪阿北柯文哲，並說任何挑釁絕不理會暴走者一律驅離，並提醒小草自備行動電源、勿帶任何旗幟標語大聲公。



到了晚間9點多，小草們陸續抵達北所家屬停車場前靜坐，以無聲理性的方式來表達抗議司法不公，眾人拿出綠色“小草狀”螢光棒，愈晚人愈多，約有百名左右。老中青男女、抱小孩的小草都有。



柯美蘭於晚間8點多抵達，民眾黨組織發展部副主任林昭印、陸配李貞秀也來相挺。原本現場傳出何瑞英也會來，但經查證，何瑞英說身體不舒服、確定不會來了。周榆修隨後也入列，一起靜坐。民眾黨強調是小草自發性活動，黨籍幹部是自行來關心。



新北市警局土城分局在現場設置管制區，禁止車輛進出，讓小草們抗議到晚間10點。不少媒體也在場連線報導，一同陪伴隔壁的柯文哲。



現場秩序良好，8日周日晚間6點半至8點才是重頭戲，民眾黨發動“全黨動員、全國開講、集結！”活動，要在“立法院”群賢樓前，進行大規模號召抗議，主張“對抗綠色黨國、民眾全國開講”，估計全黨幹部總動員、小草也會集結。