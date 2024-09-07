中評鏡頭：佛光山展故宮寶物　維安滴水不漏

“《法華經》及其美術”特展9月6日起至明年3月16日，於佛光山佛陀紀念館第二展廳展出。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月7日電（記者 蔣繼平）高雄佛光山6日舉辦“《法華經》及其美術”特展開幕典禮，由於是台北故宮寶物首次移展佛光山而受到矚目，為了守護真跡，高雄市政府協調警力守護國寶文物的安全，展場前後出入口都會安排警力站崗，代表每班至少派出2名警力，且24小時不間斷，連閉館時也是，將持續半年直到展期結束，另外防盜、防震系統也都比照故宮等級，加上360度無死角監視器。



對於佛光山開展首次有配槍警察進駐，開幕典禮上也變成話題，佛光山常務副住持慧傳法師表示“展期6個月每天24小時都會有警政人員維護安全”，故宮博物院長蕭宗煌也笑說“第一次有配槍的警察進駐，也算是開了佛光山的首例，這樣算護法嗎？”高雄市副市長李懷仁也說“這應該算是法器，也算是隨時代進步做改變。”



《法華經》是大乘佛教的典籍，約成立於西元一世紀前後的印度。《法華經》中述說釋迦牟尼佛透過不同的方式，一次又一次地宣說人人都能獲得跟佛陀一樣的圓滿智慧，展覽內容講述“信仰與藝術的璀璨相遇”，因此名為“《法華經》及其美術特展”。



“《法華經》及其美術”特展9月6日起至2025年3月16日，於佛光山佛陀紀念館第二展廳展出，12月14日做第二批的換展。另外，配合特展活動，12月14日及15日還有國際學術研討會，將於佛館國際會議廳舉行。



本次展覽亮點，文物有自隋文帝至清代乾隆等歷代護持《法華經》皇帝的事蹟故事，文物還能看到書法家蘇軾、顏真卿等的書藝，管正因泥金寫本《妙法蓮華經》，還有呈現《觀世音菩薩普門品》及其影響力。