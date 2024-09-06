小草違法集會警方勸離　晚10點前有秩序解散

警方舉牌勸離小草。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月6日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市京華城容積率圖利案，台北地院5日依涉貪污治罪條例裁定羈押禁見，被送往土城看守所。6日是柯被押第二日，挺柯網紅小草號召大家晚間7點半到10點到場來陪柯文哲，百名小草到場靜坐抗議，柯妹柯美蘭、民眾黨秘書長周榆修都到。警方依法提出一次這是未經申請的違法集會遊行，柔性勸導離開。小草隨後也在晚間10點前有秩序地離開現場。



擁有1.2萬粉絲的挺柯網紅“DearNaNa”今日在臉書上PO文，號召小草到土城看守所陪“阿北”柯文哲，並說任何挑釁絕不理會暴走者一律驅離，並提醒小草自備行動電源、勿帶任何旗幟標語大聲公。百名小草們陸續抵達北所家屬停車場前靜坐，以無聲理性的方式來表達抗議司法不公，眾人拿出綠色“小草狀”螢光棒，愈晚人愈多，老中青男女、抱小孩的小草都有。有柯美蘭、周榆修、民眾黨組織發展部副主任林昭印、陸配李貞秀都自發性來相挺。



警方也出動百名警力維安、設置管制區等措施，到了晚間9點40分，新北市警局土城分局長陳建龍帶領大隊人馬從土城看守所出來，拿出“警告！違法行為”的牌子。陳建龍拿出大聲公喊“蕭小姐（小草領袖號召人），我是土城分局長陳建龍，你們未經申請、擅自集會遊行的行為已違反集會遊行法，依法提出第一次警告，現在是晚間9點40分，請將群眾帶離現場，停止違法行為，如有不從將依法究辦”。隨後陳建龍率隊再回看守所駐守。



小草們被要求勸離後12分鐘，晚間9點52分眾人起身散去，柯美蘭等人面對媒體提問仍不發一語，眾人有秩序離場。民眾黨幹部與小草還有叫飲料外送來慰勞大家，也慰勞媒體記者。陳建龍也與周榆修寒喧，氣氛友善理性，晚間10點前解散，和平落幕。