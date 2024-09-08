中評關注：柯文哲落馬　民眾黨誰主浮沉？

左起白委黃珊珊、黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北9月8日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市京華城容積率圖利案，台北地院5日依涉貪污治罪條例裁定羈押禁見，被送往土城看守所。民眾黨呈現群龍無首，不論動員群眾進行政治對抗，或媒體對抗，都顯示陣腳有點亂。目前黨內較具影響力者以黃國昌、黃珊珊為主，柯昔日心腹蔡壁如雖也是被點名的人選，但已遠離權力中心一段時日，難有大作為。至於是黃國昌或黃珊珊獨領風騷，還是雙頭馬車，仍需時間沉澱。



柯文哲自當台北市長以來，常以雍正自居，任用兩派或以上大臣進行政治上的平衡，維持君權，這是許多領導者都有的風格。從最初2014年台大醫院步入政壇、入主台北市政府，本來衹有一名心腹大臣蔡壁如，柯還自嘲上任之初是漢獻帝帶著蔡壁如來面對朝內董卓、曹操。但在柯2019年延攬黃珊珊擔任副市長後，蔡壁如已宣告出局、發配黨職邊疆。剩下的是黃珊珊與其他2名副市長蔡炳坤、彭振聲間的角力，但蔡、彭並無競爭野心，黃自此至今成為柯的御用二把手。



民眾黨內雖一度也有出現蔡壁如與民眾黨前秘書長謝立功的競爭，但最終在黃珊珊競選台北市長。加入民眾黨後，蔡、謝雖合流，卻也失勢、再度發配更邊疆。擁有20幾年民代經驗的黃珊珊，也擴張實力獨大，以前市府派的陳智菡、4名台北市議員陳宥丞等人也都成為黃的親信。



直到2023年，柯文哲一直在黨外有接觸的前時代力量黨主席黃國昌，加入民眾黨，雙黃終將走向對壘，黃國昌對外看似強悍，但在黨內身段軟，雖頗有“立委”經驗，但仍是資淺黨員，對黃珊珊是相敬如賓。黃國昌雖是柯“外找的”，但擁有一票昌粉，網路媒體聲量雄厚，在這方面自然是強過黃珊珊，因此黃珊珊雖掌握民眾黨大權，卻也無法迴避黃國昌是潛在的強大競爭者。



柯文哲一路走來，即便曾想過接班人問題，但應從未想過會來得這麼快，柯P神話在8月底迅速崩落，一切來得太快太急，因此8月28日緊急找來包括蔡壁如、謝立功一票故舊，儼然有“託孤”之意，至於這個“孤”是誰？據瞭解其實就還只是“民眾黨”，柯並未實際公開決定代理人選。

