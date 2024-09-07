嘉義小草不忍了　民眾黨嘉義黨部明動員北上

民眾黨嘉義黨部7日在臉書號召“小草們”集結，一同北上聲援柯文哲。（台灣民眾黨嘉義黨部臉書） 中評社台北9月7日電／台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉京華城案，5日逆轉被北院裁定羈押禁見，民眾黨召開中央緊急應變小組擴大會議後，宣布將啟動全台開講，首場訂在9月8日。民眾黨嘉義黨部7日早在臉書號召“小草們”集結一同出發。



民眾黨6日上午召開中央緊急應變小組擴大會議，宣示為了要對抗綠色黨國體制、守護台灣的司法正義，召集民眾全台開講，抗議司法濫權，也發出小草號召令，盼支持者們北上聲援。



民眾黨嘉義黨部表示，明天將動員2輛遊覽車北上，視人數增加車輛，嘉義高鐵大道125號集合，下午1點30分出發，並喊話“我們集結了！為台灣的司法正義站出來！”



根據台媒報導，民眾黨嘉義黨部副主委兼“立委”張啟楷服務處主任許正憲說，嘉義小草痛批民進黨動用司法工具迫害追殺柯文哲，一開始揚言北上聲援，也有小草認為民進黨藉司法迫害柯文哲，逼“立法院”民眾黨團轉向與綠營合作。6日黨中央發出小草號召令，黨部不再勸阻小草們北上聲援。



民眾黨昨舉行緊急擴大會議，定調“賴政府”濫用檢調司法工具，對柯文哲展開政治攻擊與司法追殺，民眾黨公職都鼓勵柯文哲要抗告，但尊重柯的決定。會中決議，將“全黨動員、全國開講”，對抗“綠色新黨國”，首場開講明晚在“立法院”外登場。

