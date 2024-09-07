統派10人北所挺柯文哲　批賴清德難得逞

盧朝財等人先在亞東醫院捷運站集合，然後步行到北所。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月7日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城容積率圖利案，台北地院5日依涉貪污治罪條例裁定羈押禁見，被送往土城看守所（北所）。統派團體統一義勇軍總司令、拔菜總司令盧朝財7日上午號召10幾人到北所前，聲援柯文哲，痛批賴清德賴皮難以得逞，警方出馬勸離，盧朝財等人聲援活動大約一小時內和平落幕解散。



盧朝財，曾為民主進步黨創黨黨員、民進黨桃園縣黨部發起人，現為拔菜總司令。2006年參與百萬人倒扁運動時燒毀民進黨證，並於2008年轉加入中國國民黨。曾對蔡英文的行程如影隨形表達抗議。



今天是柯文哲被收押的第三天，連三天都有些許柯黑、柯粉經過抗議等。昨晚有柯粉小草於北所家屬接見停車場前，百人靜坐抗議。盧朝財昨天在臉書發聲，他雖然腳受傷，但也要抱病去土城給柯文哲溫暖，因為他是替天行道的人。7日早上10點，要去土城看守所幫柯文哲加油，歡迎大家一起來給柯力量，要參加的可坐捷運板南線在亞東醫院站下車，在那裡集合走過去。



盧朝財率領約11、12人，幾乎都是中老年長輩，到北所前對面管制區進行聲援活動。新北市警局土城分局不敢大意，派出20名警力從北所內出來維安。



盧朝財等人拿著統一義勇軍的旗幟、3個大看板，集體吶喊“賴皮難得逞，破壞藍白合，鬥臭柯文哲”！盧拿出大聲公痛批，有種先辦蔡英文、前“農業部長”陳吉仲、政委陳時中。他無所畏懼，要為柯文哲加油，“柯P，我們來聲援你！全世界都知道，這是政治迫害”！



他強調，要挑戰民進黨賴清德獨裁，他們不會包庇違法的貪污犯，可是在法院正式審判前，應以無罪推論。他們都相信柯文哲是清白，聲援柯、也是聲援自己。司法不公隨時降臨大家身上，下個就是中國國民黨，絕對別輕忽，大家要捍衛自己權益。



土城警分局10點15分出面喊出第一次勸導，表示盧朝財等人未經申請、已違反集會遊行法，這是第一次勸離，若有不從將依法究辦。



盧朝財等人隨後繼續吶喊一陣，旋即解散離去。另外有不少民眾騎車經過時，嘴巴會喊幾句“加油”或“土城的選擇柯文哲”。還有騎單車經過的柯粉，拿出以前柯文哲競選2024小物，特別在土城看守所前比出柯文哲當時的候選號次3號，自拍留念。



現場些許媒體繼續守候，但天色已暗要下雨，大家陸續離開避雨。