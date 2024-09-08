律師劉韋廷：柯文哲抗告成功趨零 意義何在

立勤國際法律事務所長、主持律師劉韋廷接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月8日電（記者 張穎齊）台北市京華城容積率獎勵弊案，涉犯貪污治罪條例的台灣民眾黨主席柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇及其助理吳順民等5人被收押中。其中彭、沈、應、吳均抗告失敗。立勤國際法律事務所長、主持律師劉韋廷接受中評社訪問分析，柯文哲在這樣情況下要抗告成功機率幾乎趨於零，不過還是有其象徵意義。



台北地院先後裁定柯文哲等5人涉貪收押，吳順民委任辯護律師4日提抗告、彭振聲與沈慶京是5日提，應曉薇6日提。但在6日下午，台灣高等法院一口氣駁回吳、彭、沈，傍晚下班前再將應曉薇律師才送達2小時抗告狀也駁回，均不可再提抗告，4人確定收押2個月起跳。柯文哲昨日也一口氣律見3名委任辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘，研擬抗告與否。依法10日內可提，柯必須在15日前提出。



立勤國際法律事務所長、主持律師劉韋廷向中評社表示，看到4名被告的抗告都被駁回，其實原本最有機會抗告成功的是彭振聲，因彭之所以被押，是那時還有涉案共犯都審會執秘邵琇珮還沒到案，為防止逃亡、串證之虞才押彭，後來邵也到案了，照理說彭被裁定羈押的理由就不存在，應讓彭交保。怎料彭提抗告後，高院認為事涉公益性重大，不羈押恐無法執行辦案，因此繼續押彭。

