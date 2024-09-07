拜訪紐約中華公所　蔣萬安向僑界領袖致謝

台北市長蔣萬安6日傍晚拜會紐約曼哈頓華埠中華公所。（台北市政府提供） 中評社台北9月7日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安與訪問團成員，在紐約時間6日傍晚拜會紐約曼哈頓華埠中華公所，蔣萬安向華埠僑胞說明台北市建設進度，也回顧百年前“中華民國”建國與海外僑社支援的歷史。



前往美國東岸訪問的蔣萬安與國民黨籍台北市議會議長戴錫欽及跨黨派市議員，結束第2天市政參訪交流活動後，來到位於曼哈頓的傳統華埠，拜會1883年成立的中華公所，並與新任主席朱超然會面。



中華公所以傳統醒獅及鑼鼓在華埠街道歡迎蔣萬安與訪團成員到訪，吸引不少觀光客駐足。



蔣萬安向公所資深成員與各僑團代表介紹台北市政建設進度。他表示，北市大力推動都市更新，讓老舊建築全面翻新，讓市民不僅住得舒適也要住得安全。在交通建設方面，完善綿密的捷運網路之上，目前6條捷運線正在進行中。也努力把台北市打造成高齡友善城市，讓長輩在台北市得到好的照顧與服務。



他說，會持續運用新科技，結合人工智慧在各項施政推動，包括市民服務、捷運運輸服務，希望台北市不斷進步，成為國際一流大都會。



蔣萬安一行人也前往華埠哥倫布公園，向孫中山銅像獻花致敬。他在公所回顧“中華民國”建國歷史與海外華僑的貢獻。



蔣萬安說，1896年國父孫中山先生當時來到美國，在紐約借住牧師許芹的住所，開始研究草擬五權憲法。三民主義2個很重要的基礎，一是保有中國傳統以人為本的思想，第二是融合西方政治制度，所以來到中華公所有很深感觸，沒有海外僑胞就沒有國父孫中山先生，就沒有“中華民國”。



有140年歷史的紐約中華公所是紐約華埠最早成立的社區組織之一，旗下有眾多僑團，長期支持自由民主的“中華民國”，為僑社爭取權益。公所內有歷屆“總統”的題字，蔣萬安與訪團成員也與充滿歷史氣氛的陳列品合影。



蔣萬安一行人5日拜會紐約城市規劃局，瞭解紐約City of Yes市政願景下的住房政策，並以台北“安全之都”的市政願景與紐約市政官員深度交流。同日拜會紐約交通局，由助理局長凱瑞（William Carry）及負責交通維護運輸的副局長畢頓（Eric Beaton）等人接待，並走訪時報廣場，就城市規劃、促進交通安全與開放空間的經驗交流。