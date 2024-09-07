柯文哲編號疑2772　金屬鏡框必須換

柯文哲被押首日戴金屬眼鏡框。（中評社 資料照） 中評社台北9月5日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城容積率圖利弊案，台北地院5日裁定羈押禁見，送入土城看守所。各界好奇柯文哲的收押生活，柯文哲疑似編號為2772、被告需身穿黃色背心，確定住3人禁見房。另外柯的金屬鏡框不符合所內標準，必須更換成塑膠。柯有老花眼，此事可謂當務之急。



今天是柯文哲被收押的第三日，各界好奇柯文哲的編號、室友背景、房號、三餐生活作息等。傳出柯文哲的編號為2772、穿著被告黃色背心。經中評社記者實際透過“法務部”矯正署便民服務入口網”查詢台北看守所收容人編號查詢，的確2772是柯〇〇。但所方則說“基於個資保護法皆不便透露”。



由於柯文哲有老花眼，在羈押庭、上囚車收押時，都是戴著金屬眼鏡框。但依照矯正署規定，收容人不能使用金屬物件。台北（土城）看守所副所長陳啟森表示，原則上要用塑膠眼鏡框，金屬鏡框不行，需要更換，一、可請家屬寄入，二、所方請外面眼鏡行來為收容人驗光配塑膠眼鏡框。



柯妻陳佩琪6日上午來送物資時，並未包含塑膠製眼鏡。衹有會客菜、所內買的枕頭、涼蓆、2本書（一本《台灣人400年史》太厚遭退）。根據北所內販售的起居商品，好一點的乳膠枕頭價格為950元新台幣、棉質枕130元，墊被床墊350元，棉被好的900元、普通510元，手持陽春版電視（裝電池）3000到4000元。



柯文哲在土城看守所住的禁見舍房，有加設鐵柵欄門予以區隔，柯文哲的3人房舍每房面積4.42坪，含浴廁0.85坪。舍房裡裝有旋轉吊扇、排風扇或其他設備，以促進通風，就是沒有冷氣。早些時候連吊扇都沒有。照規定一天洗一次冷水澡，柯文哲因年滿65歲，洗澡時可多獲得2桶熱水。



看守所生活，每日早晚需點名三次，環境堪憂。還有不成文規定，新來的“學弟”都得睡靠近馬桶的位置，至於柯文哲是否睡該處？或是收到其他2位室友禮遇？尚不得而知。



根據土城看守所公布的收容人作息，早上6點50分到8點是起床點名、整理內務、盥洗、早餐、收書狀及報告。8點到9點開封點名、檢查戒具、內務、收垃圾，接著就是一系列的靜坐省思，直到中午12點午間點名、午餐、午休。午休後再一直靜坐省思，下午3點25分至5點可閱讀書籍、沐浴、整理儀容及內務，傍晚5點到5點半晚餐，然後收封點名，再一系列的靜坐省思。晚上8點半至9點整理內務、準備就寢，9點一到晚間點名、熄燈就寢。禁見房的放風也只能在室內走廊上，如15日前無抗告成功，柯文哲必須遭押2個月起跳，日復一日作息，難免枯燥。