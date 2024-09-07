台中自行車嘉年華登場 江啟臣稱讚

“2024台中自行車嘉年華”活動由江啟臣、藍委楊瓊瓔、台中市觀旅局長陳美秀攜手鳴槍領騎。（江啟臣臉書） 中評社台中9月7日電／“2024台中自行車嘉年華”活動7日上午在東勢區熱鬧登場，吸引千名車友開心騎乘。中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣表示，台中可說是“自行車的代名詞”，東豐自行車道是“全世界最漂亮、最舒服的車道”。



2024台中自行車嘉年華會熱鬧登場，集結上千位單車愛好者，從東勢客家文化園區出發，騎乘在東豐自行車道和后豐鐵馬道，欣賞美景。



活動由江啟臣、藍委楊瓊瓔、觀旅局長陳美秀攜手鳴槍領騎。無論是代步、通勤、運動、休閒還是觀光，自行車都集結了多種功能，成為日常生活中不可或缺的一部分，台中也是台灣自行車產業重鎮，許多優良產品外銷到歐美。



江啟臣7日在臉書發文說，今日參加“台中自行車嘉年華”活動，特別選了一台大輪子的自行車，準備在這條全世界最漂亮、最舒服的東豐自行車道上騎行。與自行車界知名網紅Eva聊了騎單車的好處，Eva也讚賞這條車道，說是她騎過“最好騎、最漂亮、最清爽”的路線之一。



江啟臣稱讚，台中不只是自行車的生產基地，更是推廣、文化、觀光的重鎮，無論是代步、通勤、運動、休閒或是觀光，自行車都在我們生活中扮演重要角色。台中，真的是“自行車的代名詞”。



觀旅局表示，今年台中自行車嘉年華活動精彩豐富，有金曲歌王許富凱、沈文程的演出，還有深受小朋友喜愛的MOMO家族和石虎家族的互動表演秀，現場氣氛熱烈非凡。除了騎鐵馬及舞台活動，更有瘋馬大馬戲的特技馬戲表演，適逢2024全台馬場馬術錦標賽，欣賞專業騎士的精湛騎術，還能與可愛馬匹進行近距離的互動體驗，為首度結合“三馬”體驗的自行車嘉年華盛會。



觀旅局長陳美秀補充說，台中市致力推廣自行車文化，擁有93條自行車道，總長度超過780公里，居六都之首。市府精心挑選“后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊”、“潭雅神綠園道”、“濱海自行車道”、“乾溪自行車道”和“綠空廊道”等5條各具特色的單車路線，歡迎大家一起深度探索山、海、屯、都各區的特色景點，享受台中“騎時很美麗”的悠閒樂趣。